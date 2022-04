Cogollos con cabrales Hearst Es una receta tan fácil de preparar que podría hacerla tu hijo. En cinco minutos puedes tener en tu mesa un plato saludable y cargado de sabor. Además el plato cuenta con frutos secos, alimento que aumenta la producción de la hormona reguladora del sueño, la melatonina.

Brocheta de pollo HEARST Es una receta sana, sabrosa, económica y muy fácil de preparar. La brocheta está aderezada con miel y mostaza suave, un toque irresistible. Ya verás cómo tus hijos se comerán hasta el pimiento sin rechistar.

Dorada al horno Agencia Cocinar con productos de nuestra tierra siempre es la mejor opción para tu salud como esta receta de pescado de dorada al horno. Además, las únicas grasas que contiene son Omega 3 y Omega 6 que aportan energía y previenen enfermedades cardiacas.

Chips de coliflor con parmesano Si la verdura hervida te aburre soberanamente, prueba a tirar de originalidad. Te proponemos esta deliciosa receta de colifor que puede gustar tanto a niños como a mayores. Es muy sencilla de elaborar y en 15 minutos al horno la tienes lista para sentar a toda la familia a la mesa.

Poke de corvina Cedida ¿Tienes ganas de tomar el pescado de una manera diferente? Prueba a incluirlo en un saludable poke con tomate y aguacate. Una cena saludable y ligera que contiene gran cantidad de Omega 3, un ácido graso que facilita el descanso. Además la corvina es un pescado con mucha personalidad, pero sin la intensidad de los azules. Si lo haces a la plancha, gustará también a los más pequeños de la casa.

Ensalada de tirabeques, pollo y espaguetis La pasta también puede ser la protagonista en varias recetas de cenas. En este caso la usamos para montar un plato frío de ensalada de tirabeques, pollo y espaguetis que, si te gusta, también puedes seguir comiéndolo caliente el resto del año. Es una opción muy completa al combinar pasta, verdura y pollo. Ah, para que sea todavía más saludable usa mejor espaguetis integrales.

Salmón al horno con mantequilla de lima En este listado de 30 ideas de recetas de cenas no podía faltar un plato de salmón para aprovechar su aporte de triglicéridos y omega-3. Te proponemos cocinar este salmón al horno con mantequilla de lima muy sencillo de preparar. Si no quieres encender el horno, también puedes hacerlo en la sartén poniendo una tapa.





Pizza La pizza siempre es una idea de cena perfecta. Por eso te traemos no una sino hasta once recetas distintas de pizzas para que las pruebes todas y decidas cuál es tu favorita. Desde la más clásica de jamón y queso, pasando por la de chorizo y piña, de pera y espinacas o incluso un calzone.

Cordero caramelizado ¿Por qué no ponerle un toque dulce a tu última comida del día? No tienes por qué hacerlo con el postre, puedes hacerlo con la carne. Echa un ojo a cómo se hace, paso a paso, este cordero caramelizado que gustará a toda la familia.

Ensalada de arroz salvaje con batata caramelizada El mundo de las ensaladas es una alternativa ideal para preparar cenas completas, fáciles de hacer y saludables. Un buen ejemplo es esta ensalada de arroz salvaje con batata caramelizada, col y queso azul que está buenísima y además a muy buen precio.

Postre bicolor de aguacate y nata Pon también un final dulce a tus cenas con este original postre de aguacate y nata coronado con grosellas. Su sabor te llevará a México donde esta fruta, cargada de beneficios y propiedades, es un básico en su dieta. ¿Pensabas que no te íbamos a dar ideas de postres para cenar?

Sopa de almejas La sopa es otra de las recetas para cenar más habituales en muchos hogares, sobre todo con la llegada del frío.Sal de tu zona de confort, deja a un lado la sopa de fideos y aprende cómo preparar una deliciosa sopa de almejas que te va a sorprender a ti a tu familia con su sabor único. Un plato de lo más reconfortante para tomar poco antes de ir a dormir.

Kebab de pollo Hearst Los más peques de la casa te harán la ola cuando llegues con este apetecible kebab de pollo. El pollo es la carne de ave más consumida en nuestros hogares. Su sabor, su precio y su versatilidad son claves para que esto sea así. Con esta idea de cena fácil y rápida cambiarás tu manera de consumirlo.





Panes rellenos de verduras Las verduras son una de las opciones más elegidas para cenar, pero no siempre triunfan del todo. Eso va a cambiar cuando prepares estos coquetos y sabrosos panes rellenos de verduras. Puedes seguir la receta al pie de la letra o adaptarla a tu gusto con tus verduras preferidas: champiñones, brócoli, zanahorias...

Tortitas de guisantes Hearst

Destierra la falsa creencia de que no es bueno cenar legumbres. Las legumbres son imprescindibles en una dieta saludable y completa. Aquí te dejamos una idea para cenar legumbres de un modo diferente y además muy divertido, por lo que a los niños les encantará. Anímate a preparar estas originales tortitas de guisantes muy sencillas de hacer y con un sabor sorprendente.



HEARST Salmonetes con verduras La combinación de pescado y verdura es una de las más saludables que puedes elegir a la hora de la cena. Si además preparas ambas cosas a la plancha, tendrás un plato para cenar con pocas calorías y muy ligero. Esta receta de salmonetes con verduras es el mejor ejemplo y además está deliciosa. La carne de los salmonetes es muy suave y además aporta Omega-3.





Sopa rusa de kéfir Hearst Seguro que más de una noche has cenado gazpacho, salmorejo o vichyssoise. Y es que las sopas frías o templadas son una opción idea genial para cenar, especialmente en verano. Para que amplíes el repertorio, te contamos cómo preparar paso a paso sopa rusa de kéfir, un plato distinto y con un ingrediente que está de moda. El kéfir es un probiótico que ahora encuentras en muchos supermercados y que tiene entre sus muchos compuestos bioactivos hasta 30 cepas de bacterias buenas.





Patatas asadas con brócoli HEARST Aquí tienes otra receta de cena muy rica, fácil de hacer, con una presentación atractiva y que te da una opción distinta de comer verdura. Anímate a preparar estas patatas asadas con brócoli e incluso prueba luego a innovar cambiando el brócoli por otra verdura como la coliflor o incluso por maíz.

Curry con verduras Hearst Inunda de exotismo tu mesa a la hora de cenar con esta sabrosa receta de curry con verduras. Apunta esta idea de cena que te invita a comer verduras de un modo distinto y con un sabor que te transportará a India gracias a su combinación de especias.

Lubina glaseada Hearst Toma nota de otra receta de cena sencilla y rápida de hacer pero con un resultado sorprendente. Esta lubina glaseada tiene un toque dulce gracias a la miel que enganchará a toda la familia y encantará seguro a los peques de la casa que se beneficiarán así del calcio, el potasio y las vitaminas que aporta este pescado blanco.

Ensalada de melón con moras Hearst A quienes les gusta hacer cenas muy ligeras, esta original receta de ensalada de melón con moras les va a encantar. Es distinta, muy rápida de preparar y con una combinación de ingredientes que te va a sorprender: melón, moras, cebolla roja y canónigos. Puedes probar distintas variedades de melón y elegir después la que más te gusta.

Croquetas de puerro Hearst Si buscas ideas de recetas de cenas con verduras que tus hijos se coman sin rechistar, aquí tienes una opción perfecta: croquetas de puerro. A casi todos los niños les encantan las croquetas así que tira de esta preparación para conseguir que coman verduras como el puerro o las espinacas. Si quieres que sean algo más saludables y sin tanto aceite, prueba a hacerlas en la freidora de aire.

Rollitos de verduras Hearst Volvemos a pensar en los niños con esta receta de rollitos de verduras que resulta de lo más divertida para los peques. Guárdatela para esas noches en las que se te acaban las ideas y no sabes qué hacer de cena para sorprender no solo a tus hijos, sino a toda la familia.

Risotto de trigo sarraceno Hearst Nos hemos propuesto darte ideas de recetas de cenas distintas a las más habituales y con este delicioso risotto de trigo sarraceno cumplimos. Si aún no has probado este ingrediente, te va a sorprender y mucho. Además este falso risotto es muy sencillo de preparar, muy saludable, apenas aporta calorías y está buenísimo.

Sopa cremosa de calabaza Hearst Cuando piensas en qué hacer de cena es muy probable que se te ocurra cocinar un clásico puré de verduras y es que esta preparación es perfecta para despedir el día. Para que cambies un poco el recetario te enseñamos cómo preparar esta sopa cremosa de calabaza muy sencilla de hacer, pero de lo más sabrosa. La clave de su éxito son dos ingredientes que le dan un toque diferente: el jengibre y el miso blanco.

Panacota de chocolate blanco Si tienes invitados y buscas recetas para cenas que sean más especiales, apunta este postre. Aprende cómo hacer paso a paso panacota de chocolate blanco y prepárate para recibir halagos de todos tus comensales porque este postre triunfa.

Pechugas rellena de melocotón Hearst Apúntate en tu planificación semanal esta receta de pechugas rellenas de melocotón porque va a gustar y mucho en tu casa, tanto a grandes como a pequeños. Se puede elaborar tanto con pollo como con pavo, de cualquier modo esta combinación de ave y fruta como el melocotón es todo un acierto. Estamos seguros de que la vas a fichar como asidua en tus recetas de cenas.

Garbanzos con kale Hearst Una idea de cena completa y muy saludable es este plato de garbanzos con kale. Este original potaje de legumbres con verdura y yogur incorpora además uno de los superalimentos de moda: el kale. Una opción diferente llena de sabor, muy nutritiva y con pocas calorías.

Fritata de puerros Hearst Los huevos tampoco pueden faltar en tus noches, así que echa un ojo a esta receta de origen italiano que te va a sorprender: fritata de puerros con espinacas y tomates cherry. Una opción que combina verdura y huevos y que será un acierto seguro.

Gratinado de coles Hearst Apunta en tu lista de ideas para hacer de cena este gratinado de coles que es la alternativa ideal a la clásica coliflor gratinada al horno. A los niños les encantará por la combinación de colores, el queso gratinado y por su original presentación.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io