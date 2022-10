Carla Barber desvela los motivos por los que su perro Togo ya no vive con ella. La doctora especializada en medicina estética se ha sometido a una ronda de preguntas por parte de sus seguidores en Instagram y, en sus Stories, ha respondido a las dudas de sus 'followers'. Carla, que hace unos días pasó por quirófano para extraer los tornillos de una intervención anterior, ha respondido preguntas sobre su hijo Bastian, su pareja y las redes sociales y ha aclarado qué pasó con su perro Togo, el Akita Americano que compró en octubre de 2020 cuando salía con Diego Matamoros.

Era habitual que Carla Barber compartiera momentos con su perro Togo a través de sus redes sociales y a muchos de sus seguidores les extrañaba que, desde el nacimiento de su primer hijo, el animal ya no esté en su casa. Ahora, la doctora ha desvelado qué ha pasado con su mascota tras una pregunta en la que querían saber si volvería a adoptar. Tras aclarar que ella compró a Togo no lo adoptó y que lo hizo porque, tras un violento atraco en el portal de su casa, tenía miedo y le recomendaron un perro especializado en protección, desvela qué pasó con él. "Por suerte mi amigo y su familia lo acogieron al nacer Bastian (tuvo un problema respiratorio, le ingresaron en UCI neonatal y nos aconsejaron no sacarlo de casa en un mes cuando nos dieron el alta) Togo sigue en Ávila desde entonces", cuenta.

@dr.carlabarber Instagram

Junto a varias imágenes de Togo, feliz en su nuevo hogar, Carla Barber ha explicado los motivos por los que el animal ya no vive con ella. "Togo está feliz. Además de estar con una familia que le adora y está siempre en casa (yo viajo mucho por trabajo y tenía que dejar al perro en alguna guardería en el centro de Madrid o con MAYET que no podía con él y tuvo un par de caídas en alguna ocasión. El tamaño de Togo no me permitía llevarle conmigo en el avión y al ser PPP (perro potencialmente peligroso), tampoco podía llevarle si quiera en el AVE)" aclara. "Le sacan a diario por el campo, al aire libre y con terreno para correr lo que quiera, cosa que en Madrid era inviable. La verdad que cuando me lo compré, nunca pensé en lo complicado que sería adaptar mi vida a tener un perro de gran tamaño. Además, cuando le lleve a adiestrar cuando hizo seis meses para que fuera un perro protector, me eché para atrás porque me dijeron que dejaría de ser el perro que yo conocía" continúa.

A pesar de que su perro Togo ya no vive con ella, Carla Barber sigue muy pendiente del animal y ha confesado que este mismo sábado le visitará. "Este sábado voy a Ávila a verle… no imagináis las ganas que tengo" aclara.