Carla Barber ha tenido que pasar este miércoles por quirófano. La ex concursante de 'Supervivientes' tuvo hace casi dos años, cuando aún estaba saliendo con Diego Matamoros, un accidente esquiando en la nieve. Entonces tuvo que ser operada de su pierna izquierda, en la que tuvieron que colocarle dos tornillos. Después estuvo acudiendo a rehabilitación. Ha sido una etapa a la que ahora, por fin, puede decir adiós, porque por fin está completamente curada, y para ello ha tenido que volver a pasar por 'boxes'.

La doctora estética más mediática ha compartido con sus seguidores el motivo de su alegría: este miércoles, por fin, en una cirugía ambulatoria (es decir, que ha ido, ha sido operada y se ha ido a su casa en el mismo día), le han extraído los tornillos que le colocaron en la intervención anterior, y orgullosa los ha mostrado en una publicación en Instagram: "Todo ha salido estupendamente [...] Una cirugía que no voy a olvidar nunca, eso seguro", escribía junto a la imagen, en la que también se le podía ver reposando en la cama.

Fue en enero de 2021 cuando Carla tuvo que ser operada, casualmente por una ex compañera suya de estudios, la doctora Isabel Guillén, que ha sido la que ha seguido todo su caso y la que ahora le ha extraído los tornillos: "Quién me iba a decir hace 5 años cuando rotaba en quirófano contigo que hoy estaríamos aquí. Gracias por tu profesionalidad, tu humanidad, tu cariño, tu preocupación y tu cuidado", escribió junto a una foto posando junto a ella.

Era la propia Carla la que ponía al día a sus seguidores a través de sus historias de Instagram el día anterior, a los que avisaba que le iban a ver en el hospital, pero les tranquilizaba diciendo que precisamente ella estaba la mar de tranquila: "Es una cirugía ambulatoria. Mañana me van a quitar los tornillos de la operación de hace dos años. Tranquil@s", escribía, algo que seguro que agradece para poder recuperar su vida al 100%, especialmente ahora que tiene a su primer hijo, el pequeño Bastián,, que le demanda todo el tiempo del mundo.