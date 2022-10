Alessandro Lequio llora ante el inminente regreso de Ana Rosa Quintana a 'El programa de Ana Rosa'. El pasado 5 de octubre, once meses después de que la periodista anunciara que padecía un cáncer de mama y que dejaba de manera temporal su espacio en Telecinco, Joaquín Prat confirmaba la mejor de las noticias: Ana Rosa vuelve a 'El programa de Ana Rosa' el lunes 10 de octubre. "Este programa ha estado huérfano durante casi un año de la que es la inspiradora nuestra porque sentimos que falta una pieza. Esto no es lo que era porque notas que te falta algo. Ana ha estado un año luchando contra un cáncer, con incertidumbre, sufrimiento y la necesidad de estar con ustedes en momentos puntuales en los que un periodista de raza quiere estar ante ellos. Todos los días le mandamos un beso a Ana y ha llegado del día en el que les podemos decir que la vuelta de nuestra compañera es este lunes", decía, emocionado, el presentador.

Los compañeros de Ana Rosa Quintana, que en sus primeras palabras ha reconocido "tener ganas e ilusión", expresaban su alegría porque su 'jefa' y compañera vuelva a la televisión después de once meses de ausencia. "Yo siempre me he preguntado cómo habría contado ella las cosas o cómo lo hubiese hecho... Es como si vas a un cumpleaños y falta la cumpleañera. La gente nos ha respaldado, creo que por el cariño inmenso que la tienen a ella, pero nos faltaba la que es el alma del programa. Aquí estamos para apoyarla y abrazarla", afirmó Patricia Pardo. Pero, sin duda, uno de los más emocionados fue Alessandro Lequio.

Telecinco

"Yo la necesitaba ya así que estoy muy feliz" fueron las palabras que el italiano acertó a decir antes de que se le llenaran los ojos de lágrimas y Joaquín Prat tomara la palabra para 'echar un cable' a su compañero. "Ayyy que esto es motivo de alegría, de emoción como la que expresa Alessandro pero también de alegría pero es que ella como que tiene un halo especial esta señora, señora le guste o no es así" bromeaba el presentador.

Gtres

Y es que Alessandro Lequio y Ana Rosa Quintana mantienen una excelente relación personal y profesional tanto que la periodista es la madrina de bautizo de su hija Ginevra Ena. Además, el pasado junio, el italiano le dedicó un emotivo post en redes sociales con motivo de su reaparición en la fiesta de verano de su productora Unicorn. "Ana Rosa. Lo que me gustó es que va a volver con más fuerza y ganas que nunca… Y va a llegar en un momento fundamental para España en el que Ana, y solo Ana, tiene mucho que aportar. A nivel personal yo ya necesito que vuelva por la seguridad y la fuerza que me da... Y sinceramente creo que ella ya tiene ganas", escribía junto a la nueva imagen de la periodista que comentó el post con un "te lo dije", acompañado de varios emojis con forma de corazón.. La situación personal de Ana Rosa ha afectado mucho al colaborador televisivo, cuyo hijo, Áless Lequio, falleció el 13 de mayo de 2020 tras dos años de lucha contra un cáncer.