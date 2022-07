Anabel Pantoja acaba de aterrizar en España y sigue envuelta en un lío de sentimientos. Antes de ver a nadie de los suyos, la concursante de 'Supervivientes' acudió a los estudios de Mediaset a grabar un programa muy especial en el que se reencontró con su todavía marido, Omar Sánchez, mientras disfruta de su incipiente relación con Yulen Pereira. Una relación que ha comenzado con las suegras en contra y es que la madre del esgrimista, Arelys, ha realizado varias declaraciones a lo largo del concurso asegurando que no le gusta la sobrina de Isabel Pantoja para su hijo. Declaraciones que Anabel ha podido ver cuando se ha sentado en el sofá de 'Déjate querer'. "La palabra suegra tiene un significado, y esta es tu suegra", le confesaba en tono de broma Toñi Moreno tras ver el vídeo y preguntarle, sin ninguna cortapisa, cuál de las declaraciones ha sido la que más le ha dolido de verdad.

Telecinco

Y es que, no solo han sido declaraciones durante el debate de 'Supervivientes' sino también su participación en el 'Deluxe' donde el polígrafo la dejó en muy mal lugar. Allí nos enteramos de que no quiere a Anabel como madre de sus futuros nietos, que le caía mal y que sentía que era poco para su hijo debido a que no tiene estudios universitarios, entre otras cosas que la casi finalista del concurso de supervivencia ha tenido que escuchar en el mural del programa.

“Entiendo algunas cosas, una madre tiene que proteger a su cachorro", comenzaba a decir la influencer quien ha destacado que "yo ya le he dicho a él que siempre voy a respetar a su familia y por supuesto a él, no pretendo alejarle de su carrera, solo quiero hacer feliz a su hijo, si ella me lo permite lo haré". Además ha confesado qué es lo que más le ha dolido de su nueva suegra: "Lo que más me ha dolido es lo que dijo de los estudios, pero imagino que es porque en ese momento estaba nerviosa”, confesaba. Unas palabras en la línea de la petición que Anabel hizo a la madre de su ahora novio en directo desde Honduras.

