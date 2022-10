Carlota Corredera sabe perfectamente el día que abandonó la televisión. El 25 de marzo cuando su vida se paralizó y dijo adiós a 'Sálvame' después de trece años trabajando a diario en el programa. Aunque para ella fue un gran 'shock' le sirvió para desconectar. Así se lo ha contado a Jorge Javier horas antes del estreno de su nuevo programa. Se ha especulado mucho sobre su salida definitiva de la pequeña pantalla dando por muerto su futuro laboral. Muchos daban por sentado que la gallega no volvería a pisar un plató de televisión, a pesar de que ella se ha encargado de desmentirlo a través de las redes sociales..

Sin embargo, nada más lejos de la realidad, Carlota vuelve por la puerta grande con 'Quién es mi padre'. Un estreno muy esperado en el que el primer invitado es Javier Santos, supuesto hijo del cantante Julio Iglesias y que tendrá lugar este sábado 8 de octubre.

"He pasado incertidumbre"

Durante estos seis meses que ha estado alejada de los medios de comunicación desvela que ni encendía la televisión. Tampoco ha contestado ni a las llamadas ni a los mensajes de sus compañeros. "He estado totalmente desconectada de mi trabajo, porque la televisión era mi trabajo y ni siquiera le he visto. Tampoco os he contestado a los mensajes ni os he llamado", explicaba Carlota justificando los mensaje sin contestar y la ausencia de llamadas a sus amigos.

"Necesitaba desconectar", se justificaba la gran amiga de Rocío Carrasco. Unos tiempos que ha marcado la periodista y que su compañero Jorge Javier ha entendido a la perfección. Aunque no ha dudado en preguntar a la gallega si en algún momento tuvo miedo de no volver a la televisión.

"Miedo no, para nada. He pasado incertidumbre pero, bueno, lo normal. Rompí con trece años de vida y cuando se paran esos trece años y te despides de 'Sálvame'. Te vas a tu casa y te enfrentas a lo desconocido", explicaba Carlota.

Eso sí dejando claro que fue una desaparición voluntario y muy privilegiada: "dejé de venir a la tele y de consumir tele, no por no querer verla o lo pasara mal, era porque era la primera vez que dejé de ver la televisión por trabajo".

A pesar de estos seis meses de parón, Carlota deja claro que "jamás" piensa dejar la pequeña pantalla. Ya sea delante o detrás de las cámaras su sitio está en televisión y eso nada ni nadie lo va a cambiar: "He pensado que igual había llegado el momento de decir hasta aquí y volver a dirigir, pero siempre en televisión".