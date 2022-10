Suenan campanas de boda en 'Sálvame', y es que este pasado fin de semana Kiko Matamoros y Marta López Álamo anunciaban su compromiso. La pareja desvelaban la sorpresa a través de una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram. Kiko y Marta compartían varias instantáneas y vídeos del mágico momento, en las que la influencer presume del impresionante anillo de compromiso que le ha regalado su pareja: un solitario, con un diamante enorme, encarzado en un anillo de oro.

Son muchas las reacciones en las fotos de la pareja y entre ellas estaba la de su hija Laura Matamoros que comentaba con tres corazones. ¿Y el resto de sus hijos? "Mis hijos me han felicitado por privado. Mis hijas primero a Marta, porque ellas tienen un grupo de Whatsapp y le felicitaron, fíjate qué mala relación tenemos todos y qué mal les ha sentado... Ana evidentemente no", explicaba el colaborador. Tras estas declaraciones, el presentador ha querido ir más allá y le preguntaba directamente si su hija Anita, la hija que tiene con Makoke, irá al enlace.

Telecinco

"No sé qué pasará de aquí hasta que yo me case. Depende de la relación que tengamos, pero hoy le llamaría y le diría que tenemos una bonita oportunidad de arreglar esto. Lo único que quiero es que mi hija sepa es que la quiero... Son fechas muy especiales en la vida de uno, cuando mi hijo Diego se casó estaba medio enfadado con él pero decía 'no voy a permitirme el día de mañana no haber estado en la boda de mi hijo', luego salió como salió y no iría", comentaba Matamoros.