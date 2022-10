Kiko Matamoros estalla, de nuevo, contra Laura Fa, su compañera en 'Sálvame'. Si hace unas semanas, los colaboradores tuvieron un duro enfrentamiento en el 'Deluxe' por el que el padre de Laura Matamoros pidió perdón por su actitud pero no fueron aceptadas por la catalana, ahora unas palabras de Laura Fa en el podcast de Malbert sobre la relación de Kiko Matamoros y Marta López Álamo han provocado el enfado del colaborador.

Laura Fa acudía como invitada al podcast 'Querido Hater' de Malbert y después de comentar que Kiko Matamoros necesitaba airearse y que creía que estaba de viaje con su novia, Malbert le preguntó qué le parecía Marta López Álamo. "No voy a hacer comentarios... Pero vamos, me parece un despropósito todo pero bueno, comenzada". "Yo no querría para mi hija, cuando tuviera 23 años, un novio de 63, no lo querría porque creo que existe una profunda desigualdad. Lo romantizamos como 'el amor no tiene edad', eso es lo que venden, pero el amor tiene edad" y aclaró si creía que, en este caso en concreto, había algún interés más de por medio. "Es que no hay amor. Como se establecen esos roles, los confunden por amor. A lo mejor ella piensa que está enamorada y él también". "Llevarán dos o tres años, 21 y 61... Si no tienes aún desarrolladas todas las capacidades neuronales..." añadía sobre la pareja que se acaba de comprometer.

Cuando no se puede producir más repugnancia. La enésima provocación de quien no es, ni podrá ser, protagonista por si misma. https://t.co/I1WLfFrl2w — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) October 12, 2022

La respuesta de Kiko Matamoros a las palabras de Laura Fa sobre su relación no se han hecho esperar. El colaborador de 'Sálvame' ha utilizado su perfil de Twitter para contestar, alto y claro, a su compañera. "Cuando no se puede producir más repugnancia. La enésima provocación de quien no es, ni podrá ser, protagonista por si misma" escribía el colaborador junto al fragmento del podcast en el que la periodista critica su relación con Marta López Álamo.

La enemistad entre Kiko Matamoros y Laura Fa viene de largo y, según han confesado los propios protagonistas, tiene difícil solución. Todo comenzó en agosto de 2019 cuando el colaborador regresaba a 'Sálvame' después de que le extirparan un tumor en la vejiga. Aunque por las declaraciones de Matamoros previas a la intervención parecía que tenía varios tumores y que podían ser de gravedad, al final solo le extirparon uno y era benigno y la catalana le acusó de exagerar. "Vino aquí a decirnos que estaba al borde de la muerte... En una resonancia se ven exactamente cómo son los tumores y si hay algún órgano afectado", le reprochaba Laura y él, antes de abandonar el plató, le respondió con rotundidad: "Eres una sinvergüenza, caradura e irresponsable".