Kiko Matamoros y Marta López Álamo han vivido unas vacaciones paradisíacas que han compartido a través de las redes sociales. Un idílico viaje que ha sido recordado en 'Sálvame' con un vídeo lleno de humor pero que no ha sido del todo bien recibido por su protagonista, Kiko Matamoros, y es que el colaborador, presente en el plató, se ha sentido muy herido por un comentario que se repetía en el vídeo, llegando a abandonar el plató quitándose en el micrófono.

Germán, autor del vídeo, ha contado en directo que Kiko acudió a llamarle la atención detrás de las cámaras explicándole lo que le había molestado: un comentario sobre su edad. En concreto Germán dijo que el complejo hostelero elegido tenía “un rollito Jurassic Park” y Marta se había llevado a su “propio dinosaurio”, un comentario al que acompañó con una imagen del colaborador.

Telecinco

Entrando en directo, Germán González pedía disculpas a su compañero: “Yo sé que a veces me puedo pasar un poco con el tema del humor y a veces puede ser un poquito un poquito hiriente, pero me parecía graciosa la expresión y dirección me dio el ok”, explicaba. Tras ello, Nuria Marín preguntaba directamente a Kiko por qué le dolía tanto que se abordase el tema de la edad: "¿Por qué siempre que sale el tema de la edad te enfadas especialmente?".



"Hay que ser muy miserable para calificar a una persona por su edad, no por su inteligencia, solidaridad o empatía... solo la edad", apuntaba Kiko a quien Laura Fa afeaba llamar miserable a su compañero cortándole la frase, algo que no ha gustado para nada a Kiko Matamoros. "Déjame terminar que estoy hablando", ha gritado el colaborador llegando a levantarse de la silla y obteniendo el rechazo de todos sus compañeros, "a mi no me mandes callar así", contestaba Laura. Un enfrentamiento que duró poco pues Kiko no dudó en irse del plató escoltado por Nuria Marín que, a pesar de sus esfuerzos, no logró hacer que su compañero regresara.

Finalmente, Kiko regresó al plató aunque la tensión crecía y volvía de nuevo a abandonarlo después de que Laura Fa le echara en cara utilizar la palabra "zarrapastroso" para definir a Omar Sánchez antes de conocer a Anabel. "¿Tú sabes lo que es?", le preguntaba Kiko a Laura, "venga, que el macho me explique qué es 'zarrapastroso'", una frase que terminaba de enfadar a Kiko quien, tras una bronca, salía al exterior.