Flora González es una de esas periodistas camaleónicas que lo mismo presenta 'El tiempo' que hace una crónica de moda. En lo personal, acaba de casarse con su alma gemela, Carlos Dato, y aunque aún no se ha ido de luna de miel, dice que sigue viviendo en una nube. La presentadora recuerda cómo fue su boda, confiesa si quieres tener hijos y qué proyectos profesionales le gustaría afrontar.

Flora, te acabas de casar e imagino que todavía sigues en una nube…

Llevo casada más de un mes y la verdad es que sí, sigo en la nube, sin duda. Tengo un sentimiento extraño porque ha sido un mes tan intenso, que parece que fue hace mucho, pero también me da la sensación de que hace muy poco. Estoy aterrizando…

¿Qué es lo más bonito que recuerdas de ese día?

Pasaron muchas cosas muy bonitas pero por lo más agradecida que estoy es por la gente que nos rodea. Se creó una energía maravillosa. Había gente de muchos puntos de España y todos nos sentimos una familia. Y ese sentimiento es tan maravilloso… Luego ya el amor, el romanticismo… eso me encantó, pero estos días estoy retroalimentándome de ese sentimiento; ¡qué familia hemos elegido tan bonita!

¿Te dieron alguna sorpresa con la que pensaras: ¡Dios mío, voy a llorar!?

Sí, muchas y muy bonitas. Pero la más fuerte fue de nuestro amigo Sigfrido, que nos sorprendió con una exhibición aérea con una especie de autogiro, con un piloto que es campeón del mundo. Eso ya marcó a la gente. De aquí 'pa´rriba', dijimos. Y luego hubo muchos detalles muy bonitos. Mi hermana Nati cogió el ramo, por ejemplo. Y no fue tongo (Risas).

En nada, otra boda en la familia…

Ojalá que sí (Risas).

¿Cómo fue el día después?

Estaba súper cansada porque dormimos muy poco y yo quería seguir hablando y reviviendo momentos. Lo recuerdo todo como en una nebulosa, por los nervios, yo creo. Pero el día después también fue muy bonito porque dormimos en la finca la familia de mi chico y la mía. Y nos reímos mucho, la verdad.

No os habéis ido de luna de miel…

No, todavía no. Hicimos una pequeña escapada a Almería y también a Cádiz pero a mí me gusta estar en septiembre en Madrid. En nuestro mundo tienes que estar en la vuelta al cole para retomar proyectos. Aparte, a mí me gusta perseguir el verano. Yo soy adicta al calor y nos vamos a ir en enero a un destino cálido.

¿Ya tenéis destino?

De momento, no. Estamos negociando porque mi chico quiere Latinoamérica y yo Sudeste Asiático. Lo mismo hacemos un mix. Sería ideal.

"Está claro que a mí me encantan los bebés pero también es verdad que no todas las parejas pueden tener hijos"

¿Habéis hablado de niños?

Es un tema que tratamos con mucha naturalidad porque a mí me encantan los bebés. Y hay un 'baby boom' en la familia, y yo estoy todo el rato que puedo con los niños en brazos. Está claro que a mí me encantan los bebés, pero también es verdad que no todas las parejas pueden tener hijos y es un tema que se da por hecho y que genera mucho sufrimiento. Así que, desde mi posición, me gustaría generar un poco de debate, no todo el mundo puede y no pasa nada. Yo no sé si puedo, pero hay amigas que no pueden y sufren mucho.

¿Pero encajaría en vuestras vidas?

En la mía ahora mismo no. Mi chico trabaja en empresa y es diferente. Tendría que cambiar de casa, que me encanta mi casa, tendría que irme del centro y tendría que parar porque ahora no estoy mucho en casa y cuando llego es para preparar la maleta del día siguiente. Sería un cambio tan radical que no me importaría hacerlo, pero tendría que sacrificar muchas cosas.

"Yo soy súper familiar, conservo a mis amigas de toda la vida y soy muy normal en mi día a día"

A Carlos, tu chico, ¿le fue fácil entender tu profesión?

Al principio tenía sus prejuicios. De hecho, en las primeras citas me decía: ay, pero si eres normal… (Risas). Y yo: "¡Pues claro!" porque piensan que la gente que trabaja en la tele somos de otra forma. Yo soy súper familiar, conservo a mis amigas de toda la vida y soy muy normal en mi día a día. En muchos aspectos no doy demasiado juego, pero me da igual.

Vosotros os conocíais de antes, ¿no?

Eso es muy fuerte. Carlos fue amor a segunda vista. Fue un súper flechazo (Risas). Nosotros nos conocimos en 2004. Él vino a Andújar a pasar la Semana Santa con mi mejor amigo. Pero con 18 años tú estás a otras cosas. Años después nos volvimos a encontrar tras una fiesta en la embajada italiana. Yo le dije a mi amiga que nos fuéramos porque iba a llover. Y al salir nos lo cruzamos con un amigo.

¿Y qué pasó?

Pues yo venía bromeando con mi amiga porque de lejos me gustó y, de repente, me dijo: ¡Flora! Yo aluciné y pensé: ¡Me conoce!, pero como soy tan despistada… Ya me explicó quién era y mi amiga al irnos me dijo: "Con ese te vas a casar". Y así ha sido…

Lo tuviste claro desde el principio...

Súper claro. Nos fuimos a vivir juntos de un día para otro. Le presenté a mi familia enseguida.

Llevas mucho en 'El tiempo', ¿te planteas ahora nuevos retos televisivos?

Sí, yo me veo en muchos, pero hacen falta nuevos proyectos. La televisión está viviendo una revolución a la fuerza por las nuevas plataformas. Y yo estoy aquí dispuesta a hacer lo que me propongan, siempre y cuando, no dañe mi prestigio.

¿Eso qué significa?

Que no haría nada que hiciera que mis padres no fueran por la calle orgullosos.

¿Qué programa tienes en la cabeza?

En Movistar hacíamos uno que era información y entretenimiento. Me gustaría hacer un programa de moda, de cultura, de tendencia virales…

Tú, además, estás muy metida en redes sociales. Fuiste de las pioneras.

Yo empecé llevando las redes sociales de Vogue. Creo que el mundo digital da muchas posibilidades a los periodistas.

"Me encantan los zapatos. Cuando quiero darme un capricho me regalo unos"

¿Recibes muchas críticas?

No, pero no acepto comentarios que no me gusten. Bloqueo a la gente. Yo no voy a casa de nadie a criticar su sofá, así que no acepto que vengan a mi perfil criticando. Soy súper radical porque protejo mucho mi estabilidad mental.

Eso es porque te duelen las críticas.

No, pero inconscientemente los comentarios negativos nos afectan.

¿Te reconoce la gente por la calle?

Sí y, en general, me pasan cosas bonitas aunque también me regañan por las previsiones del tiempo (risas).

Adoras la moda.

Sí, me encantan los zapatos. Cuando quiero darme un capricho me regalo unos.

¿Cuál es tu sueño por cumplir?

Vivir un año en bikini.

Estilismo: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Pablo Cerdán. Localización: hotel en Madrid.