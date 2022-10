El primer día de Ana Rosa Quintana en la televisión tras estar recuperándose de su cáncer de mama fue un día que pasará a la historia. No solo por la acogida que tuvo la presentadora, sino por la entrevista que le concedió Ortega Cano. El ex diestro habló de cómo está su relación con Ana María Aldón ahora que se está hablando de divorcio y Ortega comentaba que él sigue enamorado de su mujer. Tanto es así que hasta quiso dedicarle unas "polémicas" palabras a la gaditana: "Te prometo una cosa, mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!", decía el ex torero ante la mirada atónita de todos los allí presentes.

Como era de esperar, las reacciones no tardaban en llegar y eran muchas las críticas que recibía el ex diestro. Rosa Benito decía en el 'Fresh' que el padre de Gloria Camila "había metido la pata" y Belén Esteban aconsejaba a Ana María sobre la situación: "Yo si fuera Ana María Aldón en cuanto mi marido llegara a casa le pondría la maleta en la calle, en la puerta". Ana Rosa Quintana sí que ha intentado echarle un capote, nunca mejor dicho, y pensaba que el hombre estaría nervioso en el momento de la entrevista. Tanto ha sido la presión que Ortega Cano ha terminado pidiendo disculpas.

Telecinco

En la puerta de su casa, Ortega Cano atendía a los medios y se sinceraba sobre la situación: "No soy persona de decir este tipo de cosas y estaba nervioso, pero lo dije sin mala fe y pido disculpas a todos los que se haya molestado", comentaba avergonzado. "No lo tenía pensado, lo hecho, hecho está, pero pido disculpas".