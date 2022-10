Carmen Alcayde sorprendía a sus compañeros de 'Sálvame' y a la audiencia al anunciar su separación. Tras 30 años de relación, 19 años casados y tres hijos, la presentadora y su ya ex marido tomaban la decisión de tomar caminos por separado de una manera amistosa, aunque no menos dolorosa. La periodista se rompía en directo al contar el duro momento que estaba atravesando. Sin embargo, este jueves, mucho más fuerte, Carmen Alcayde desvela a sus compañeros los motivos de su separación.

A la colaboradora lo que más le ha impactado son los mensajes que ha recibido tras el anuncio de separación: "Parecía que me daban el pésame y me llegaron a deprimir". La periodista se llegó a sentir a abrumada por todos los comentario, pero ella deja claro que aunque está atravesando un momento complicado está contenta porque han tomado la decisión “para bien”.

"Cuando ya no hay amor en una casa y ya se ha decidido algo, lo mejor es irse". Cuenta que este verano vivió varias cosas que le hicieron reemplantearse hasta que finalmente han decidido que ha llegado el momento de separarse. Carmen ha dejado caer como que fue ella la que tomó la decisión, aunque siempre es algo de mutuo acuerdo.

Para ambos las conversación fue muy extraña. "Hubo momentos en el salón, luego nos bajábamos a tomar algo y nos reíamos, yo decía 'esto no es serio'… Hemos sido muy amigos también".

Por ello, no entiende situaciones como la de Ana María Aldón y José Ortega Cano: "No lo entiendo porque cuando algo no funciona y no eres feliz, tienes que coger las riendas de la vida". Si es por el domicilio familiar, ella desvela que ha abandonado la casa que compartía con su marido. "Es su casa, es su vida", respondía dejando a la vista que entre ellos sigue existiendo mucho amor. Por ley ella podría quedarse en la vivienda con los niños, pero ella no quiso hacerlo: "A mí no me apetece echarle de su casa".

Así que la colaboradora alquiló un piso, un proceso en el que se implicó muchísimo su exmarido, acudiendo él a muchas visitas que ella no podía por diferentes motivo. "Tiene habitaciones para los niños y fue de mutuo acuerdo, me fui para no fastidiarle a él la vida y su casa", explica.