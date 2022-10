La polémica entrevista de José Ortega Cano a Ana Rosa Quintana. En la vuelta de la presentadora a la televisión, el torero daba unas declaraciones que provocaban múltiples reacciones. Nadie ha sido indiferente y muchos han opinado sobre esta entrevista, como Belén Esteban que mandó un mensaje a la diseñadora. Pero quedaba la opinión más importante, la de su todavía mujer. La colaboradora de 'Fiesta' ha decidido romper el silencio con Emma García sobre cómo vivió y qué opina sobre las polémicas palabras. Ana María ha desmentido a José Ortega Cano y ha dejado claro que el torero no está enamorado de ella. 'Miente' ha dicho la diseñadora al escuchar las palabras de su marido.



Al volver a ver el discurso de su todavía marido asegura: "Siento que falta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre lo que se hace público y lo que se vive en privado", afirma.

La intervención del torero en el programa de las mañanas de Telecinco le provocó algo de "vergüenza". "Sentí bochorno. Me gustaría rememorar eso, volver a vivirlo… Porque he tratado de suavizar y ser muy humana”, explica.

Ana María Aldón no entiende la ofensa que su marido ha cometido con ella a la hora de decir que ella antes era "tan fan" de Rocío Jurado y ahora no quería saber nada. "Yo he tenido que vivir durante los últimos tiempos que mi marido viese vídeos de la cantante. En los últimos meses no, porque ya no compartimos habitación", explica muy ofendida la colaboradora de televisión.

Ana María recuerda que al principio de su relación: "Él estaba en unos momentos muy complicados de su vida y él se aferró mucho a mí. En el embarazo nunca me dejó sola y luego nos lo pasábamos muy bien". Sin embargo todo cambió cuando comenzó la emisión de la docuserie, aunque no quiere echarle la culpa al documental de Rocío Carrasco.

Hace tiempo que dejé de querer, ya no necesito a Ortega Cano en mi vida

Ana María cuenta que desde que comenzó a emitirse el documental de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', él comenzó a aferrarse cada vez más a Rocío Jurado. "Yo soy la persona que está a tu lado. Rocío no está desde hace 16 años", le recrimina la colaboradora de 'Fiesta'.

Una vez más, Ana María Aldón se volvió a sentir menospreciada en la entrevista de Ana Rosa Quintana. "Él dice que Rocío era 'La más Grande' y él dice 'la más', 'la más'... yo soy única y no soy sustituta de nadie. Yo no soy nada y al ser yo nada hemos llegado a este punto más otras muchas otras cuestiones. Donde yo ni encuentro mi sitio ni me lo dan y llega un momento que me canso. No me puedo sentir culpable por cansarme. A mí me han cansado".

Aunque sin duda, lo que más ha impactado de su reacción ha sido cuando Ana María ha desmentido a José Ortega Cano. " No estás enamorado porque no lo has demostrado y las cosas son así. Yo no quiero hacerte daño. Tú dices que no estoy enamorada y tu sí, y no es así. Porque para eso hay que demostrarlo y tú no lo has demostrado".

Al recordar la primera vez que su marido no le dio su lugar el pasado verano en una entrevista a Toñi Moreno, Ana María lo califica como "muy humillante". "Esa noche él termina antes que yo, y yo no vuelvo hasta el lunes. Y cuando vuelvo recibo una llamada que él me dice que José ha entrado en 'Ana Rosa' para decir que no entiende por qué me ha molestado. "¿Cómo no lo va a entender si lo entiende toda España?".

"Ha permitido que otras personas tengas faltas de respeto hacia mí. Y digan cosas que me han hecho daño", ha explicado diciendo que no ha parado los pies a tiempo para mantener "la unidad familiar" pensando que las cosas cambiarán, pero al final han empeorado.