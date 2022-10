Rafa Nadal y Mery Perelló ya son padres. Los mallorquines anunciaron la llegada de su bebé el pasado 8 de octubre después de unas complicaciones que hicieron que la mujer del tenista tuviera que ser hospitalizada durante varias semanas antes de dar a luz para monitorizar el desarrollo del bebé. Una hospitalización que coincidía con el US Open en el que el mallorquín no podía mantener la concentración siendo eliminado en las primeras rondas. Ahora, casi una semana después del nacimiento, la madre y el pequeño ya han recibido el alta y han podido abandonar el hospital junto al orgulloso Rafa Nadal, quien ha hecho sus primeras declaraciones a través de Twitter que se han convertido en uno de los mensajes más apoyados y compartidos de la cuenta del Número 2 del mundo. “Estamos muy contentos y todos muy bien”, publicaba Rafa Nadal quien agradecía el apoyo recibido en los últimos días.

Hola a todos. Después de unos días y muchos mensajes de cariño sólo quería daros las gracias a todos!☺️

Estamos muy contentos y todos muy bien! Un fuerte abrazo 🤗 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 13, 2022

Ahora, el matrimonio, que se mantiene discreto desde el primer día evitando ser captado por los fotógrafos en su entrada y salida del hospital, parece haber abandonado el centro en el que se encontraban ingresados madre e hijo sin que nadie se hubiera enterado. Según la prensa presente, mientras Nadal salía por la puerta principal, Mery y el bebé habrían salido por la parte de atrás sin fotógrafos.

Así se habría puesto fin a una larga estancia en el hospital donde ha estado totalmente monitorizada y vigilada en una de las suits donde la privacidad ha sido una obligación para la pareja. Y es que, la gran expectación internacional que ha causado la noticia ha roto con la discreción que siempre han querido guardar.