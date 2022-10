La herencia de Rocío Jurado ha vuelto de nuevo a la palestra. En el último capítulo emitido en abierto de la docuserie 'En el nombre de Rocío', Rocío Carrasco sacó el "otro" testamento de la cantante que prácticamente la dejaba fuera del reparto de la herencia, acusando a sus tíos de buscar obtener el máximo rédito posible de las propiedades de la cantante. Ahora, Rosa Benito ha vuelto a utilizar las redes sociales para contestar a su sobrina a quien acusó hace unas semana de decir "muchas barbaridades" sobre su madre y lo que ocurrió durante el tratamiento de su enfermedad en Houston, llegando incluso a asegurar que la cantante contaba con un seguro privado que corrió con los gastos de la estancia en el hospital, algo que Rocío Carrasco ha negado en varias ocasiones mostrando las facturas de la estancia hospitalaria de su madre.

En un post en el que se puede ver una imagen de Rosa Benito, su ex marido, Amador Mohedano, y su hermana, Gloria Mohedano, con una fotografía de grandes dimensiones de Rocío Jurado tras ellos, la peluquera ha aprovechado para responder tajante sobre la herencia: «Al final de todo lo tuyo, lo único que queda es: ‘Mi abuela Rocío’, ‘Los Naranjos’ y la nave de mi hijo. Tu ahijado. Lo demás se ha esfumado». Un repaso por las propiedades de la artista que dejó en herencia a su familia, dejando claro que apenas se mantiene el legado de La más grande.

Lo cierto es que la relación entre Rocío Carrasco y Rosa Benito es cada vez más tensa, sobre todo, desde que la hija de la tonadillera amenazó a la que ex de su tío con demandarla por lo penal, algo que Benito se ha tomado a risa asegurando que no está nada preocupada por las consecuencias que pudieran tener sus declaraciones.