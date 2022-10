Patricia Donoso ha llegado para quedarse. Este fin de semana, esta desconocida para el gran público saltaba a la palestra después de asegurar que ella había sido la persona que había ayudado al ex torero, José Ortega Cano, a realizar el comunicado de disculpa tras sus palabras en 'El programa de Ana Rosa' que no se llega a enviar. Una afirmación a la que añadió que ella había tenido un tonteo con él hace diez años y que desde entonces "hablo con Ortega habitualmente, cada vez que hablamos, él tontea", algo que, recuerda, contó Lydia Lozano en su momento.

La abogada realizaba una conexión en directo desde su casa, ubicada en el Downton de Miami (EE. UU.), concretamente en los alrededores del Brickel Village, una de las zonas más lujosas de la ciudad, detalle que nos deja entender el buen estatus de vida que mantiene la cordobesa. Pero, ¿quién es?

Telecinco

Natural de Córdoba, Patricia Donoso asegura ser abogada, psicóloga clínica y criminóloga y se gana la vida asesorando a celebridades de Estados Unidos. Por sus manos habrían pasado celebridades como Paris Hilton o Kim Kardashian haciendo que tenga un alto caché: "yo cobro 200.000 euros por personaje mensual y son personajes de Hollywood", ha asegurado. Casada con un banquero privado, asesor de Donald Trump, se mudó recientemente a los Estados Unidos desde Suiza: "nos hemos ido de Europa porque el secreto bancario nos ha tocado las pelotas".

Sin embargo, la joven, que afirma mantener el apellido de su segundo marido a pesar de estar casada de nuevo "porque todo el mundo me conoce aquí como Donoso y era tontería cambiarlo", sigue yendo de viaje a España. Fue precisamente en uno de estos viajes cuando se produjo el inicio de su amistad con Ortega Cano, la cual tanto él como Gloria Camila niegan rotundamente. "Nosotros tuvimos una relación pero sin sexo. Lo contó Lydia hace ya diez años", ha asegurado en 'Sálvame' donde ha confesado que se llegó a besar en José Ortega Cano en una feria cuando él ya estaba conviviendo con Ana María Aldón de hecho, según asegura la abogada, "creo que estaba embarazada", lo que ubicaría todo en 2013, cinco años antes de la boda. La cordobesa, que se enteró de casualidad de esto, puso punto y final en ese momento. Además, asegura que "no llegamos a más porque le vi soso, muy grotesca la situación", y es que, al conocerle, confiesa que "como amigo es un buen amigo pero como pareja no le tendría jamás".

Mientras que Ortega Cano ha asegurado que conoció a Patricia a través de Gloria Camila, esta versión ha sido rotundamente desmentida por parte de la hija del ex torero quien ha anunciado en 'Fiesta' que emprenderá acciones legales contra ella puesto que ni ella ni su padre aseguran conocer a esta mujer en persona. Algo que contrasta con el cariño que expresa Ortega Cano en los audios que mandó a Patricia Donoso hace unas semanas.

Pero lo que le ha hecho que las redes sociales estallen en aplausos ha sido el desparpajo con el que se ha mostrado ante la cámara en sus conexiones en directo, dejando momentos de oro como al enseñar sus bolsos de marca o confesar que Rocío Carrasco había sido la única que la había convencido con sus datos en el documental a pesar de instarle a tomar acciones legales contra ella. Todo esto ha hecho que muchos televidentes coincidan en que "ha nacido una nueva estrella".