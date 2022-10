Gloria Camila, desesperada tras la última polémica de su padre

No hay día que no José Ortega Cano no sea noticia por algo. Su relación con Ana María Aldón, la emisión del documental de Rocío Carrasco en el que se recuerda a la que fuera su mujer Rocío Jurado o los diversos conflictos familiares traen de cabeza al torero. Después de su polémica entrevista con Ana Rosa Quintana, no se han acabado los problemas, ahora ha surgido un nuevo personaje que ha puesto 'patas para arriba' su mundo. La abogada Patricia Donoso ha aprovechado el tirón mediático de la familia para destapar el supuesto romance que vivió con Ortega Cano cuando Ana María estaba embarazada.

Con todos los frentes abiertos que tiene la familia últimamente, esta vieja amiga se había puesto en contacto con el torero para ayudarle a redactar un supuesto comunicado pidiendo perdón y hablando de su situación actual, pero al final este escrito nunca vio la luz. Motivo que ha llevado a Patricia Donoso ha entrar en 'Sálvame' para hablar de su amistad con el torero-y otros personajes conocidos del panorama nacional- cuando ha hecho estallar todo por los aires al afirmar que había mantenido una relación con él cuando comenzaba su noviazgo con Ana María, aunque entre ellos nunca había habido intimidad.

Ella calificaba su relación con el torero como 'platónica', pero que se sintió engañada al enterarse de un día para otro que estaba con Ana María y que encima estaba embarazada. Información que le hizo romper de un plumazo su relación especial con el torero. De él solo habló maravillas- al principio- "es un señor antiguo, muy tierno. Todos mis maridos son mayores, yo estaba pasando un bache".

Al ver lo que se estaba insinuando de él en 'Sálvame', José Ortega Cano ha llamado totalmente alterado y fuera de sí. Con un grave ataque de nervios desmentía a esta joven: "A esta mujer no la conozco de nada, según ella, es amiga de Gloria, mi hija. Nos conocemos porque un día ella consiguió mi teléfono y me escribió muy cariñosa y atenta...". Tras estas palabras ambos comenzaban a insultarse de manera compulsiva entre ambos dedicándose diferentes descalificativos.

Era en ese momento cuando el diestro colgaba y llamaba Gloria Camila, con un ataque de lágrimas, llorando desconsoladamente y sin poder articular palabra. Era entonces cuando la hija de Rocío Jurado desmentía las palabras de la abogada a través de su prima Chema, porque ella incapaz de hablar. La joven afirma que fue Patricia la que se puso en contacto con ellos y que no es amiga ni de ella ni de su padre.

Todo lo que ha pasado en los últimos meses, más su reciente participación en 'Pesadilla en el paraíso' tiene a Gloria desbordada. Terelu, muy preocupada por toda la situación, ha querido tranquilizar a la hermana de su amiga Rocío Carrasco. "Tranquilízate cariño, por favor. Que nosotros no somos unos desalmados y no podemos oírte así. Tenemos sentimientos. Esta señora nos ha enseñado una serie de pruebas que le dan credibilidad, por eso le damos voz", le explicaba.

Sin duda, Patricia Donoso se ha convertido en un personaje cada vez más aclamado por el público. Y este viernes volvía al 'Deluxe' para seguir hablando de su relación.

¡Qué maravilla este momento!



Belén: “¿está comprobado que Ortega Cano tiene el semen de fuerza y los huevos gordos?”



Patricia Donoso: “no tiene los huevos que hay que tener porque sino no hablaría de la hija de su mujer, por respeto”



Diloooo #amigaortega pic.twitter.com/ge4mFofiMP — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) October 14, 2022

QUE LE HAGAN CONTRATO DE CADENA A PATRICIA DONOSO #AmigaOrtega @mediasetcom

pic.twitter.com/5dUAqIvLmr — Jorge Moreno (@JorgeMoreno7) October 14, 2022