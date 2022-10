Alejandra Rubio, con 22 años, cuenta con un amplio historial de novios. Una faceta que siempre ha compartido con su madre pues, como ella misma ha confesado, ambas mantienen una relación estrecha en la que no solo hay consejos madre a hija sino también al revés, y Terelu Campos no tiene ningún problema en escucharla y hacerla caso en mucho de lo que ella le ha aconsejado. Ahora, Rubio ha confesado cuál es el consejo sobre novios que más le ha dado su madre y lo ha hecho ante Nagore Robles y Alba Carrillo al ser la segunda invitada de su videopodcast 'Nos hemos liado'. Sin pelos en la lengua por parte de ninguna de las tres, la conversación giraba en torno al amor bajo los focos, momento en el que Alejandra no ha tenido ningún problema en desvelar cómo hablan madre e hija de este tema.

Telecinco

Ante la sorpresa de Nagore y Alba, Alejandra ha confesado cual es su truco infalible para ligar: "estando soltera lo he hecho y no falla", aseguraba. "El truco para ligar es, si te gusta un chico, es que te metes en su Instagram y le das like a cuatro fotos antiguas, que de repente diga, ‘ay, ¿quién me ha dado like a esta foto antigua?’. Fotos clave que diga, ‘uy, le ha dado a esta foto, ¿por qué le gustará?'". Aunque sí ha utilizado aplicaciones para ligar utilizando su nombre y sus fotos "con la única persona que quedé, teníamos amigos en común".

En esta línea, Alejandra ha confesado cuál es el consejo que más le ha repetido su madre, Terelu: "Que no cometa sus errores. Yo tengo un patrón muy parecido al de mi madre y las dos tenemos un carácter muy fuerte... A ella le habría gustado tener un amor para toda la vida, no ha podido ser pero ha tenido muchos novios. Yo estoy esperando que dure toda la vida".

Telecinco

Eso sí, Alejandra ha confesado que siempre ha mantenido sus relaciones lejos de los focos para poder disfrutar por lo que siempre ha quedado con sus ligues en su casa hasta que no ha estado segura de su relación, descartando siempre a los famosos aunque "les cuesta mucho entender nuestro trabajo". "Nunca he estado con nadie conocido porque para mi que una persona se dedique a lo mismo que yo, no sé cómo lo llevaría", aseguraba Alejandra Rubio.