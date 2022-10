Patricia Donoso ha revolucionado Mediaset y, sobre todo, el cruce de declaraciones que se había establecido entre Ana María Aldón y José Ortega Cano. Después de que el ex torero hiciera una declaración de amor a su todavía mujer y que ella asegurara no creerle, esta abogada natural de Córdoba ha llegado generando todo un terremoto. La joven ha asegurado que llegó a besar al ex torero hace una década, en 2013, cuando la diseñadora y el ex matador estaban empezando a salir. Aunque no llegara a mayores, se trataría de una deslealtad a la que la diseñadora ha contestado días después de que apareciera en 'Sálvame' y en el 'Deluxe' donde Patricia ha narrado todo tipo de detalles de la supuesta amistad que le une al ex torero, aunque él lo haya negado rotundamente.

Telecinco

Ana María se ha sorprendido ante las declaraciones de Patricia: "Una relación sin sexo, ¿eso qué es? No sé las pruebas que tendrá, me da la risa", confesaba asegurando que "nunca he tenido la impresión de que me haya sido desleal pero sí es cariñoso hablando, a las mujeres las gusta adularlas, y desde la distancia sí que le ha podido parecer un roneo". En medio de sonrisas, la diseñadora ha confesado que la situación le ha parecido "surrealista".

No obstante, ha confesado que cuando empezó a escuchar el nombre de esta abogada cordobesa sí le sonaba aunque no sabía de qué puesto que no la ha reconocido. "El caso es que sí que me suena el nombre y el apellido aunque su cara no me suena de nada. De rubia parece que me quiere sonar un poco más la cara pero no sé de qué", ha confesado Ana María dejando en el aire el hecho de que sí pudiera haber coincidido con ella.