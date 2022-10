Rocío Flores ha cumplido 26 años y lo ha celebrado por todo lo alto. Aunque parece que la primera nieta de Rocío Jurado no ha renovado su contrato como colaboradora con 'El programa de Ana Rosa', profesionalmente está centrada en su trabajo como influencer y en sus estudios. En lo personal parece que también la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores está pasando un buen momento, aunque los rumores cuentan otra cosa. Se comenta que la relación entre Rocío y Olga Moreno, ex mujer de su padre, está algo tensa tras conocerse el noviazgo de la sevillana con su representante Agustín Etienne. Tanto es así que se ha cuestionado mucho porqué Olga Moreno no ha estado en la fiesta que le han organizado a la joven, y porqué no ha habido felicitación por las redes sociales.

Agustín Etienne también representaba a Rocío Flores y a su padre Antonio David pero desde que comenzó su relación con la sevillana, han dejado de pertenecer a esa agencia. A pesar de que parece que "el buen rollo" ha desaparecido, Olga Moreno se dejaba ver acudiendo a su tienda y hablaba sobre la joven, ¿la ha felicitado?

Gtres

Este jueves 13 de octubre, Rocío Flores, junto a sus hermanos, su novio, y supuestamente Olga Moreno, han seguido celebrando el cumpleaños haciendo una comida íntima en Málaga. No se les ha visto juntas pero se sobre entiende que han pasado este gran día juntas. Rocío Flores tampoco felicitó a Olga Moreno a través de las redes y cuando se le pregunta por el tema, la joven prefiere mantenerse al margen. La sevillana sí que ha confesado a la prensa que ha felicitado a la hija de su ex. "Claro que sí", decía con una sonrisa como si no pasara nada y todo está correctamente. ¿Están mintiendo sobre su relación actual?