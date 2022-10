Ana Rosa Quintana regresaba a su programa el pasado 10 de octubre con una entrevista exclusiva a Ortega Cano, que todavía sigue dando titulares: la frase "mi semen es de fuerza" forma ya parte de la historia de España. Una semana después, la presentadora ha sorprendido con otra entrevista exclusiva, en esta ocasión a la ex de Antonio David Flores, Olga Moreno. Y que ha dejado también grandes titulares, como que Rocío Flores se enteró antes que nadie de la relación de Olga Moreno y Agustín Etienne. Y que 'El programa de AR' está en negociaciones para que la hija de Rocío Carrasco vuelva a ser colaboradora del programa.

En mitad de la entrevista, la ganadora de 'Supervivientes 2021' ha confesado que su relación con Rocío Flores no pasa por su mejor momento pero confía en que todo se arreglará. "Las parejas se rompen, se vuelven a enamorar. Tu situación es más complida porque compartesa tu hija con tu exmarido, y también compartes a los dos hijos de tu exmarido porque el niño sigue viviendo contigo la semana que te toca y con Rocío tendrás que recuperarla", decía Ana Rosa a su entrevistada.

Captura TV

A lo que Olga contestaba: "No es la primera vez que se ha enfadado conmigo. Mañana me siento con ella... Ella ama a su hermana, a mí , y yo la amo a ella y sé que se va a arreglar. Espero verla trabajando aquí contigo a tu lado". Esta última frase ha hecho que Ana Rosa desvelase que sí el programa está en conversaciones con Rocío Flores. "Eso todavía está en el aire. No me han contado mucho pero sé que, como todo, hay que llegar a acuerdos y todavía no se ha llegado", sentenciaba la presentadora.