Este lunes 17 de octubre, Ana Rosa Quintana tenía a una invitada muy especial en su programa. Olga Moreno se abría en canal con la presentadora tras cumplirse un año de la separación con el padre de su hija Lola, Antonio David Flores. En la entrevista ha hablado de todo un poco pero sobre todo ha querido especificar en lo feliz que se siente tras iniciar una nueva relación con Agustín Etienne. "Estoy bien, feliz e ilusionada, espero que esto dure toda la vida, he encontrando una persona que me hace feliz", desvelaba la sevillana.

La separación con Antonio David ha sido bastante dura para ambos: "Pensé que no iba a salir de ahí pero todo se pasa. Ahora estamos bien, la relación bien porque no nos vemos. Están los niños una semana con cada uno, los niños porque son David y Lola, David no se separa de la niña. No nos vemos pero hablamos mucho. David es feliz con su hermana y conmigo y si el padre ve a su hijo feliz, es feliz", contaba Olga Moreno confesando lo que fue más duro para ella en esos momentos. ¿Tendrá algo que ver Marta Riesco en este asunto?

Telecinco

El peor momento que vivió Olga Moreno en todo este revuelo fue contárselo a su pequeña Lola: "Lo peor fue contárselo a Lola. Para mí eso fue lo más duro de la separación", contaba. Desde que se conoció la noticia de la ruptura, han sido muchos los frentes abiertos para la familia pero la sevillana se queda en cómo lo pudo pasar su hija.