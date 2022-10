Alejandro Nieto y Tania Medina están en un gran momento, pero ¿qué pasaría si mañana mismo rompen? Es algo que seguramente ellos ni se hayan planteado, especialmente ahora que están comprometidos, pero sus fans tienen curiosidad, y se lo han hecho saber a través de las 'preguntas y respuestas' de Instagram. El gaditano ha respondido a algunas cuestiones que sus seguidores le han realizado, y una de ellas era muy clara: "Si algún día te quedaras sin pareja, ¿te animarías a ir a la isla como soltero para vivir la experiencia?".

Aunque el modelo y ex gran hermano parece tenerlo meridiano, está claro que alguna duda cabe: "En un primer momento diría que no", ha respondido. Sin embargo, a pesar del uso del condicional, ha querido explicar por qué, a día de hoy, su respuesta es negativa: "Sé lo mal que se pasa al otro lado" y "no pienso en eso porque estoy muy bien con mi Tani", ha dicho.

Alejandro Nieto Instagram

Ahora, ambos están muy felices, pero en otro momento no fue así: los dos llegaban enamorados a 'La isla de las tentaciones', cuando la actitud de él, en ocasiones algo machista, le crearon muchas dudas a Tania. La joven decidió que lo mejor era volver separados a España y darse un tiempo, pero la cosa no duraba mucho: al regresar, volvieron a hablar y se reconciliaron. A día de hoy, los dos han demostrado tener una relación muy fuerte, que ha sobrevivido a las vicisitudes de 'Supervivientes' tras participar juntos, e incluso él ha ganado su edición, la de 2022. Eso sí, para tener una respuesta clara a si realmente iría a 'La isla de las tentaciones' como tentador, habrá que esperar a que lo suyo con Tania se acabe, algo que esperamos que no suceda, ¡pero uno nunca sabe por qué caminos le llevará la vida!

