Si hay algo que nadie le puede negar a Tamara Gorro es su sinceridad con su familia virtual. La influencer desveló a finales de 2021 que estaba pasando por un mal momento y necesitaba cuidar su salud mental por eso desconectó de las redes para volver con más fuerza, sobre todo tras anunciar su ruptura sentimental con Ezequiel Garay. La madrileña lleva un tiempo luchando contra una enfermedad, pero hasta ahora no le ha puesto nombre. En su coche, mientras esperaba a que sus hijos saliensen del colegio, la madrileña ha subido varios vídeos en su Stories revelando el problema de salud contra el que lucha.

"Llevo varios días queriendo dar este mensaje pero no tenía fuerzas. Lo llevo aquí dentro y lo tengo que soltar. La enfermedad contra la que estoy luchando la padecen millones de personas. Yo llevo un año y medio combatiéndola. Y ahora sí lo voy a decir, yo tengo el diagnóstico de una depresión con un grado bastante grave, con trastorno de ansiedad y ansiedad mental", ha revelado la influencer.

Stories

"La depresión es una causa de muerte, yo me he tirado muchísimo tiempo en la cama, estoy en tratamiento psiquiátrico, al igual que que muchísimas personas, y no ayudan nada ciertas cosas, que es el mensaje que quiero lanzar", ha continuado Tamara, cada vez más enfadada.

La influencer no entiende los comentarios negativos que recibe por intentar retomar su vida normal y superar esta enfermedad mental. "Hay comentarios que de verdad a mí no me afectan porque cerraría las redes, afortunadamente son cuatro, pero sí les puede llegar a personas que les afecte y les haga daño. Comentarios como los que me hicieron cuando subí el vídeo del viaje diciendo que si 'no estaba mala', que si no estaba triste, 'si está bailando', 'ah, mira, si se va a la peluquería'. ¿Pero qué coñ* sabéis lo que la gente pasamos? De verdad, ¿tenemos que quitarnos la vida? Al revés, tendremos que tener fuerza para salir adelante, para superar esta put* enfermedad que es una mierd*, que acaba con la vida de millones de personas", ha explicado Tamara.

"Estoy segura de que todo el mundo que padezca esta enfermedad lucha por salir, pero otros por desgracia no tienen la fuerza suficiente, o la suerte les acompaña para tirar hacia adelante", explicaba la escritora y empresaria. Y ha terminado haciendo una rotunda petición: "Esto lo que me demuestra es que la salud mental está muy poco visibilizada y hacéis un flaco favor. Pensad en las personas que están pasando por ello, a mí no me hacéis daño, a mí me importa la gente que me quiere, pero hay gente que está mucho más frágil, o que están como yo hace un año y medio, y las podéis tirar por el suelo. Joder, que es muy importante, que es una enfermedad".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io