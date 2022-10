La diseñadora vive unos de los momentos más difíciles de su vida tras confirmar que su matrimonio con José Ortega Cano está roto. Tras las polémicas palabras del torero en las que le pedía que fueran a por la niña , la diseñadora comentó que su marido no estaba enamorado de ella y también contestó a Patricia Donoso , la supuesta amiga de Ortega Cano. Ahora, buscando algo de tranquilidad y paz, la gaditana ha decidido buscar refugio en sus seres queridos y ha reaparecido en sus redes sociales al lado de la persona que ha hecho que vuelva a sonreír.

Ana María Aldón ha viajado hasta su Cádiz natal para estar al lado de su madre en un día muy especial para ella: el de su 83 cumpleaños. La todavía mujer de Ortega Cano, siempre muy pendiente de su progenitora, ha compartido una foto de ambas sentadas en una terraza junto al mar para celebrar un día tan especial.

Ana María Aldón mira a su madre mientras le coge de la mano y le dedica un emotivo texto por un día muy especial para ambas. "Muchísimas felicidades por tu 83 cumpleaños, quisiera escribirte el poema más lindo del mundo y no encuentro palabras, pero tengo la suerte de estar contigo y darte un millón de besos apretando tu mano con la mía. Me queda tanto que aprender de ti!!" y le agradece que siempre esté a su lado en los malos momentos. "Mamá, tú eres la fuerza que siempre me ayuda cuando todo parece perdido. Te quiero hasta el infinito", son las palabras con las que la diseñadora finaliza su emotivo mensaje de felicitación.

Ahora que Ana María Aldón ve cómo su matrimonio con Ortega Cano hace aguas, se ha refugiado en su madre que siempre ha estado a su lado. De momento, la gaditana, que continúa haciendo planes con el torero por el hijo que tienen en común, no ha querido confirmar si ya está en trámites de separación con el torero aunque tiene claro que ésta se producirá. "Todo llegará, pero no quiero adelantar nada porque no hemos hablado de nada específico" le contaba hace unos días a Emma García.