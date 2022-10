Pablo Motos no quiso dejarse nada en el tintero en su aparición en el programa 'El novato', el nuevo show del futbolista Joaquín Sánchez, y habló de todo: desde su momento más bajo en 'El Hormiguero' cuando falleció su madre hasta momentos de lo más divertidos (recordemos cuando habló de intercambios de pareja en el programa), pero había un tema que Joaquín quería tratar, y así se lo preguntó sin medias tintas: ¿cómo es trabajar con tu pareja? En el caso de Pablo, él no sólo comparte oficina, reuniones y casa con su mujer, Laura Llopis, sino que también está codo con codo su sobrino y con las dos hijas de ella. "Parece el Corral de la Pacheca", bromeó.

Trabajar con la pareja tiene partes buenas, como que "si un sábado por la noche no has terminado de trabajar, no tienes a nadie que te diga 'oye, vamos a ver una película', porque a lo mejor ella también está trabajando, y a lo mejor acabo yo antes que ella", reveló, pero no es todo tan sencillo: "Si un día tienes una bronca en el trabajo, te las llevas a casa, eso sí", apuntó. Ya el pasado marzo Pablo confesó en el programa lo que más enfada a su mujer en el trabajo.

Además, reconoció que los dos tienen un carácter bastante fuerte en las oficinas de 'El Hormiguero', por lo que esos 'enfrentamientos' pueden llegar a ser bastante caóticos. "Ella puede considerar hacer esto o lo otro... pero gano yo", confesó sobre esas 'broncas', pero por una simple razón: "Ella es mejor persona que yo, muy currante, muy inteligente". A pesar de ello, también tuvo que admitir que entre su mujer y él es imposible no llevarse el trabajo, y los problemas derivados de este, a casa: "Con mi mujer no puedo, pero con sus hijas no hablamos nunca de trabajo... y con mi sobrino hablo muy poco de trabajo", confesó, algo que compartió Joaquín: "Para mí es algo fundamental. En mi caso el fútbol. Si viene alguien a casa, bueno, es normal hablar de ello, pero llevarme el trabajo a casa no puedo".

