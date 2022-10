Aunque hace un año que Pelayo Díaz y Andy McDougall decidieran tomar caminos separados en su relación, lo cierto es que la ex pareja ha decidido acabar en muy buenos términos. Los dos siguen viéndose (especialmente por su perrito en común, un pomerania llamado Vidu) tanto por temas personales como profesionales, sin embargo, a estas alturas, sigue llamando la atención un detalle: si ya han roto su matrimonio, e incluso Pelayo tiene nueva pareja, ¿por qué siguen legalmente casados? Y es que parece que el diseñador y el influencer no tenían prisa por firmar los papeles del divorcio... hasta ahora.

Parece que a Pelayo, que ya dijo tras la ruptura que estaba dispuesto a rehacer su vida amorosa, le ha empezado a 'picar' la prisa, y así de claro lo dejaba hace tan sólo unas horas en su cuenta de Instagram durante un evento de la firma joyera Rabat, en el que se enamoró de unos anillos de diamantes... y aprovechaba para lanzar una clara indirecta doble: la primera a su ex, y la segunda a su actual novio, el francés Gal Marom, y todo en la misma frase: "Necesito divorciarme lo antes posible para poder casarme de nuevo", escribía junto a la foto de unas bonitas sortijas.

Lo de Pelayo con Gal va bastante viento en popa aunque, a diferencia de su relación con Andy, esta vez ha decidido mantener un perfil muy bajo, y de momento no se ha dejado ver de manera oficial con él en photocalls ni ha posado en fiestas, aunque este verano sí que pudimos ver algún atisbo de que estaban juntos en vacaciones. Tan bien va, que por su frase se desprende una pregunta clara: ¿está ya preparado para volver a casarse? Habrá que ver si, definitivamente, Pelayo y Andy se sientan a hablar para poder finiquitar lo suyo de una vez por todas, y es que ninguno parece haber tenido prisa hasta el momento por pasar página de su matrimonio.

En el mismo acto, Pelayo dejó caer antes las cámaras que está "muy bien" conociendo "a un chico" y que con Andy también está "súper bien": "Me niego a pensar que, cuando se acaba una relación, en la que he compartido tanto y he aprendido tanto, se pueda perder a esa persona. Era un novio, pues ahora un amigo", ha afirmado.

