Las consecuencias de la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva siguen siendo el foco mediático. Este pasado miércoles 19 de octubre, la marquesa de Griñón se dejaba ver muy sonriente por una muy buena razón, y es que la hija de Isabel Preysler acudía a la Real Colegiata de San Isidro para dar un discurso como pregonera del Domund 2022. No quiso dar ninguna declaración sobre todo lo que está pasando con su ex y los supuestos rumores que existen sobre "una transformación" del anillo de pedida para volver a conquistarla. La que sí ha concedido unas palabras a la prensa en Alejandra Onieva, hermana del empresario.

"Esto son cosas que pasan desgraciadamente pero es un asunto de ellos. Yo lo paso mal por mi madre", decía la joven cuando era preguntada sobre cómo está su familia tras todo el revuelo. Aunque Alejandra no ha querido meterse mucho en el tema, ha sido de lo más amable y respetuosa con todo lo que está pasando y quiere alejarse por el bien de su familia.

También han saltado unos rumores sobre una supuesta relación entre la actriz e Iker Casillas. Se comenta que el exportero del Real Madrid y la hermana de Iñigo Onieva se abrían conocido el pasado mes de julio en un viaje junto a una firma de lujo a Ibiza. Según cuenta una fuente cercana al deportista y a la actriz, ambos llevan varias semanas quedando y él está muy ilusionado con Alejandra. "Yo ya lo he negado. Lo conocí en un evento y ya está", confirmaba la joven. Alejandra Onieva también le confesaba a la prensa un gran deseo que quiere cumplir, y es que la joven quiere ser madre: "Me encantaría pero no es el momento. Ahora me toca apoyar a la familia y nuevos proyectos".