Tamara Falcó ha reaparecido tras su viaje a Lourdes de lo más sonriente. Mientras que su ex se encontraba en Turquía con su madre, Carolina Molas, la marquesa de Griñón ponía rumbo a Lourdes, lugar en dónde no puede sentirse más cómoda. "Gracias a la hospitalidad de Madrid por brindarme esta oportunidad única de peregrinar a Lourdes. ¡No la voy a olvidar jamás y espero que sea la primera de muchas! Vuelvo a Madrid feliz ", escribía Tamara en sus redes sociales. Ya en Madrid, Tamara acudía a la Real Colegiata de San Isidro, para dar un discurso como pregonera del Domund 2022.

La ruptura y los días después de la noticia han sido caóticos para la ex pareja. Aunque se hacía mucho de rogar y parecía que se lo había tragado la tierra, finalmente el empresario se pronunciaba sobre su infidelidad a Tamara Falcó: Sus primeras palabras fueron hacia su familia que ha sido su mejor apoyo en estos difíciles momentos. "Mi madre, mi hermana y mis hermanos, a los cuales les estoy profundamente agradecido porque me han mostrado un apoyo incondicional en esta situación tan difícil" decía y pedía respeto para ellos para luego dirigirse a la marquesa: "Aprovecho para pedir de nuevo perdón a Tamara, lo haré las veces que haga falta. Es algo que me tiene totalmente destrozado y de lo cual me arrepiento, el haberle hecho daño y haberle fallado".

Aunque se ha dejado ver muy sonriente y guapísima, Tamara Falcó entraba y salía de la Real Colegiata de San Isidro sin pronunciarse en nada. Los últimos que hemos podido conocer es que el empresario habría mandado a que le custodien de manera temporal el anillo de pedida que le dio a Tamara, y también habría pedido que 'transformen' la joya y la hagan crecer. ¿Conquistará así a la marquesa?