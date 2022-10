Gloria Camila ha llegado a su límite. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano ha tomado la decisión de apartarse del foco mediático después de haber tocado fondo. La joven se ha abierto en canal con sus seguidores para confesarles el duro momento que está atravesando y sincerarse sobre su situación después de que saliesen a la luz varias imágenes en las que se veía a la joven concursante de 'Pesadilla en el paraíso' visitando un hospital y un psicólogo junto a su padre.



Todos los últimos acontecimientos familiares parecen haber llevado a la hermana de Rocío Carrasco ha tomar esta drástica decisión y confirmar la información que lanzaba Beatriz Cortázar en 'El programa de Ana Rosa'. La periodista afirmaba que aunque Gloria lleva un tiempo recibiendo tratamiento psicológico, los últimos conflictos familiares y su participación en el reality de Telecinco habían precipitado la grave crisis que se encuentra atravesando.

Ahora, ella misma ha sido quien ha querido zanjar los rumores y asegurar que esa información es cierta, que su paso por 'Pesadilla en el paraíso' ha sido "un punto de inflexión" que le ha hecho darse cuenta de necesita centrarse en cuidar de su salud mental y que ha tomado la decisión de apartarse de la televisión de forma momentánea.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Gloria Camila comenzaba explicando a sus seguidores que aunque siempre suele compartir el lado bueno de su vida ha llegado el momento de mostrar la otra cara de su vida. "Vengo a hablaros de mí y de cómo me siento", ha comentado la hija de Rocío Jurado.

La joven lleva un tiempo "reflexionando sobre los distintos aspectos de mi vida, intentando sobrellevar las situaciones que se han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no era mi estado real, y todo esto se ha ido acumulando en un vaso, el cual se ha terminado desbordando".

"Me he dado cuenta de que mi vida necesita cambios y creo que haciendo esta carta empiezo con el primero y más importante, que es aceptar el momento tan duro que estoy viviendo, no quiero culpar a nadie, pero sí que pido comprensión y respeto".

Gloria Camila afirma que a"hora mismo necesito un respiro, dejando mu salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando un tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, alejada por un tiempo del foco mediático".

Aunque la hija de José Ortega Cano reconoce que es un personaje público y que "en ocasiones se ha lucrado por decisión propia" quiere centrarse ahora en su vida personal y recuperarse.

Gloria finaliza su comunicado dando importancia a la salud mental y diciendo que no tenemos que sentirnos avergonzados por "sentirnos deprimidos o tristes, debemos darle visibilidad y alzar nuestra voz". Sin olvidarse de dar gracias a todos los que le muestran su apoyo día a día, que ella considera "vitaminas" para seguir luchando.