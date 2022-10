Tamara Falcó ha dado un paso más en su ruptura con Íñigo Onieva. Después de que los rumores apuntaran a un posible acercamiento de la ya ex pareja, la marquesa de Griñón ha querido mostrar que no hay posibilidad (al menos por ahora) de que la pareja reviva y lo ha hecho de forma tajante: eliminando todo rastro de su relación de las redes sociales, como ya hizo con la imagen en la que anunciaba su compromiso. Esto sigue la estela de lo que la marquesa ya hizo con la familia de su ex, eliminándolos de Instagram de un plumazo.

Aunque sí permanecerá viviendo en el piso que compartían, parece que no quiere tener ya relación con los recuerdos del que fuera su prometido. Sus viajes, sus cenas íntimas y sus posados de pareja se han esfumado del perfil de Instagram que la marquesa mantiene puntualmente actualizado con sus últimos proyectos, sus salidas de vacaciones y sus cenas con amigos. Tan solo ha dejado un rastro de su chico en una fotografía grupal escondida en una galería en la que, eso sí, se ha eliminado su etiqueta. Una decisión que contrasta con la tomada por Íñigo, quien mantiene todas las publicaciones y mensajes románticos dedicados a su ex después de pedirla perdón públicamente por el daño hecho.

Y es que, lejos de lo que se rumoreaba, parece que Tamara Falcó cada vez lo tiene más claro puesto que, según Alexia Rivas, los vídeos que delataban la deslealtad de Íñigo durante el festival no sería lo único en la balanza. "Por lo que tengo entendido, Tamara se ha enterado de una cosa todavía más imperdonable de todo lo que hay detrás", ha asegurado la periodista ante la sorpresa de Alba Carrillo, compañera de mesa en 'Ya es mediodía'. Según algunos medios, precisamente este nuevo detalle habría sido el desencadenante de las disculpas de Onieva quien ha decidido poner tierra de por medio ante tanto protagonismo yéndose de viaje a Estambul junto a su madre para aclarar las ideas.