La relación de Ana María Aldón con la familia de José Ortega Cano nunca ha sido fácil. Las diferencias entre la diseñadora y las hermanas del torero han sido públicas. De momento solo Conchi se ha pronunciado sobre el divorcio del matrimonio. "Que se vaya donde quiera", ha dicho. Ana María Aldón se sentó con Jorge Javier Vázquez en el plató de 'Sálvame' para hablar sobre su separación y desveló también si alguien de la familia de su todavía marido se había puesto en contacto con ella.

"Hemos hecho las cosas como hemos podido, no hemos jugado al despiste. Una persona rompe con otra y no hacen falta excusas. No lo tenía claro y las cosas llegan cuando tienen que llegar", explicaba la diseñadora a Jorge Javier Vázquez con los nervios a flor de piel. Además, señalaba que "le produce" pena que alguien piense "que le pueda pasar algo al padre de su hijo".

Telecinco

En este punto, el presentador le ha preguntado sin ningún tipo de tapujos por las reacciones que ha habido en la familia del torero al enterarse del divorcio y la diseñadora ha sido clara. "Nadie de la familia de Ortega Cano se ha puesto en contacto conmigo, no me ha llamado nadie… Ni si necesitaba algo, nada. Ni Aniceto, Gloria Camila… Nadie", relataba.

Sobre Gloria Camila, ha dejado claro que "no quiere entrar en guerra" con la ex concursante de 'Pesadilla en el paraíso' y fiel defensora en todas las polémicas de su padre. "Le he tenido mucho cariño y no sé si ella me lo ha dejado de tener o no. Las cosas han llegado a un punto de no retorno", expresaba entre lágrimas. Ana María añadía que le gustaría que hubiese "respeto y cordialidad" entre ambas.

La diseñadora también ha hablado de la hermana del diestro, Conchi, y ha confesado creer que nunca le ha gustado, de ahí su no llamada al enterarse del divorcio. Ya en marzo de 2022, Conchi llamó en 'Viva la vida' para decir que ella "nunca había hablado mal" de Ana María. Un rifirrafe que teminaba con la diseñadora diciendo: "A mí nadie me puede decir cómo tengo que hacer mi vida, quieren gobernar mi vida y no, no, y no".