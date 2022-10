Antonio Resines ha vuelto a ser noticia y foco de la preocupación de todos. La salud del actor ha vuelto a debilitarse en los últimos días debido a que ha vuelto a dar positivo de COVID, una noticia que ha despertado nuevamente una ola de cariño hacia al actor, como ya ocurriera en la primera vez que enfermó.

Él mismo era el encargado de anunciar que se ha reinfectado por COVID. A diferencia de la primera ocasión en la que dio positivo, a finales de 2021, el actor de 'Los Serrano' se encuentra fuera de peligro por lo que está pasando la enfermedad en su propia casa desde donde grabó un vídeo para poder agradecer el premio que la Asociación de Hosteleros de España le ha concedido a través de los consumidores. Según el mensaje en el que el propio actor calmaba a todos los asistentes a la gala asegurando que "ya ha salido" de la enfermedad aunque sigue en casa para "rematar" los últimos coletazos de los efectos secundarios y evitar nuevos contagios.

▶️ Antonio Resines agradece el Reconocimiento a los Clientes



👏Patrocinado por @elpozoalimenta#PremiosHosteleria2022 pic.twitter.com/Pfqvhh1o9c — Hostelería de España (@CEHEhosteleria) October 28, 2022

Desde que se recuperara de su primera infección, Resines ha sido un adalid de la sanidad pública, no en vano dedicó a los sanitarios su pregón de San Isidro, así como de las vacunas para evitar infecciones graves de coronavirus. Y es que ha puesto en valor el esfuerzo de los sanitarios que le salvaron la vida durante sus meses de ingreso en la UCI. Como él mismo ha contado, al agotamiento por la gravedad de la enfermedad que contrajo fue tal que hizo que incluso pidiera que acabaran con él.

Afortunadamente, en esta ocasión la enfermedad ha sido mucho más leve y es que el virus que actualmente se encuentra en el ambiente es una nueva variante de Ómicron, conocida como BA.5, mucho más contagiosa que puede reinfectar a quienes se contagiaron con las primeras cepas (BA.1 y BA.2) que previsiblemente aparecieron a finales del año pasado. Además de esto, según el New York Times, se han detectado casos de personas que se han llegado a reinfectar hasta en cuatro ocasiones.