Nuria Roca es ahora una gran presentadora de todo tipo de formatos. Después de demostrarlo con 'El Hormiguero' cuando sustituyó a Pablo Motos, baja a causa del COVID, la también actriz lidera el magazín de la tarde 'La Roca' donde aborda temas de todo tipo, sin embargo su buen hacer no ha sido siempre reconocido y ha tenido que demostrar, como muchos antes que ella, que era capaz de enfrentarse al reto de presentar, sobre todo en los inicios de su carrera.

Así lo ha confesado precisamente en 'La Roca', donde ha abordado el tema después de ser preguntada, a raíz del conflicto laboral que ha generado Elon Musk en Twitter tras comprar la compañía, si había tenido en algún momento un jefe excéntrico que no haya soportado. Una pregunta ante la que Nuria Roca confesaba que había tenido "muchos jefes" pero que en cuestión de recordar excentricidades había uno en concreto que incluso la llegó a hacer bullying durante sus inicios en la televisión.

Getty Images

"Me pasó que haciendo informativos el editor no me dirigía la palabra porque se pensaba que yo era modelo y que estaba allí por guapa", aseguraba la presentadora quien confesaba que esto se mantuvo durante varios meses hasta que un día el director se acercó a ella para conocer cuál era realmente su profesión. "Me vio y me preguntó qué estaba haciendo. Le dije que estaba preparando el trabajo final de carrera, y a partir de ahí empezó a hablarme”, rememoró la presentadora.

Ante esta confesión, su marido Juan del Val no dudó en dar su opinión al respecto: "Ese no es excéntrico, es tonto". Y es que, la pareja, que lleva 20 años casada y tienen tres hijos en común, ha dado el paso también a trabajar juntos frente a las cámaras, mostrando la complicidad no solo mostrándose su apoyo mutuo sino también realizando pequeñas bromas que dejan ver lo bien que se encuentran en su relación llegando a hacer sus confesiones más íntimas delante de las cámaras.