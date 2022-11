Roberto Álvarez es un actor que infunde confianza. Haber trabajado en 34 películas, 20 series de televisión y 24 obras de teatro, le permite mirar la vida como es, disfrutando de todo lo bueno que tiene. Amigo de sus amigos, lo fue de Carme Chacón, antes de que la nombraran ministra de Defensa y hasta su muerte. Fue en Madrid donde le picó el gusanillo de la danza, tan fuerte que montó un teatro y de ahí a la interpretación, donde alcanzó la fama con la serie 'Ana y los 7', junto a Ana García Obregón. Éxito que aprovechó para protagonizar obras como 'Juana la Loca', entre otras muchas. Ahora se le puede ver en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, con 'Equus' que interpretaron Richard Burton, Peter Firth y Anthony Hopkins. "Anthony Hopkins decía que cuando te toca un personaje así disfrutas mucho. Yo estoy muy feliz, tengo muchas ganas de venir al teatro, de estar en el escenario, de que no se acabe la función, y ganas de salir y de tomarme una copa con los espectadores" dice.

Roberto Álvarez reconoce que 'Equus' "me ha tocado en lo más profundo" y se muestra preocupado por el bajón de público del teatro después de la euforia post pandemia. "Decía Punset que había que hacer lo que tú y yo estamos haciendo: hablar, dialogar, porque eso forma parte de la felicidad. Un ejemplo: unas amigas salen a tomar unas cañas y un picoteo, nada del otro mundo, cuando les dan la cuenta tocan a 28 euros cada una, lo pagan sin rechistar, en cambio ir al teatro les parece que es caro y eso está provocando un bajón de público" y añade "al teatro se viene a combatir emociones. Hay unos cuentacuentos, que encarnan los personajes del cuento, y están los espectadores. Si te gusta la función, aplaudes y si no te gusta, la criticas. Al teatro no se viene solo a reflexionar o hacerse preguntas, se viene a disfrutar como disfrutan quienes vienen a ver 'Equus', porque les enternece la vida del chico. Ir al teatro es como estar en una isla durante un tiempo", declara.

Roberto Álvarez, que revela que suele levantarse a las 5 de la mañana, habla del papel que tienen ahora las series de televisión. "Hubo un tiempo que estaban mal vistas porque las consideraban de segunda, ahora ocurre lo contrario. Si no sales en una serie que se emita por una buena plataforma, no eres nadie. Yo, que llevo seis años en la serie 'Servir y proteger', en TVE, soy absolutamente feliz porque de lo que se trata es de actuar y hacerlo bien, con credibilidad", explica.

Roberto Álvarez recuerda cómo llegó al mundo de la interpretación. "Yo vine de Asturias, y al llegar a Madrid me instalé en un colegio mayor y empecé a salir con gente del cine, a dar clases, me eligieron para hacer Mefistófeles en teatro, me gustó y monté un Teatro de Danza. Éramos 16 personas e hicimos cosas muy bonitas por Getafe, Alcobendas. Alguien que conocía a Loles León nos propuso invitarla, la invitamos y hacía de monja, a partir de ahí fue Héctor Alterio, Echanove, Luisa Martín…" y reconoce que, en su profesión, hay mucho ego. "Hay que tenerlo porque si no, en el escenario no eres nadie. Si te empequeñeces no comunicas. Hay egos positivos y negativos. El positivo es quien por su propio bien genera buen rollo en los demás. La madre Teresa de Calcuta es el mejor ejemplo porque generaba felicidad en los demás. Con los egos pasa igual, pero tienen que estar domados", dice.

Roberto Álvarez reconoce que las cartas son su otra pasión y revela cómo se cuida. "Hago Pilates, durante una época me interesé por el envejecimiento, leí mucho, hablé con médicos; al final, para no envejecer, el primer mandamiento es controlar el estrés. Lo segundo, una buena alimentación, y sobre todo el control de la insulina y el azúcar, que está en todas partes, además de los hidratos, que tienes que compensar con proteínas. Y, por último, el deporte" y reconoce que antes le preocupaba más su imagen. "Ahora no me preocupa, antes me preocupaba, como a todos los actores. Yo nunca me he creído guapo, ni que iba a pertenecer a este mundo de los actores, cierta vanidad sí tengo, como todos, porque te ve mucha gente en la tele".

Roberto Álvarez, casado desde 1992 con la también actriz Marta Molina con quien tiene dos hijos, no quiere que estos se dediquen al cine o al teatro. "No me gustaría, porque el 98 por ciento de los actores o actrices ganan menos de 3000 euros al año. Y cuanto menos trabajas se va retroalimentando. Es tremendo que te prepares y que después no suceda nada", cuenta y habla de su amiga la ex ministra Carme Chacón, fallecida en abril de 2017. "Tuve la suerte de vivir todos sus grandes momentos porque éramos muy buenos amigos de Miguel Barroso y de ella. Fui el primero en ir a comer al Ministerio de Defensa cuando la nombraron ministra. Hay una cosa que no olvidaré en mi vida. Celebró allí su cumpleaños, las cocinas eran enormes. Me llamó la atención que había un vino muy bueno, y en las neveras latas de cerveza y coca cola que ella había comprado. No se valió de las personas del Ministerio, ella servía la bebida y la comida", recuerda.

Entrevista realizada en el Teatro Infanta Isabel. Calle Barquillo, 24. Madrid

Mi foto favorita

Cedida Roberto Álvarez

"Esta foto con Fernando Fernán Gómez me gusta porque tuve la suerte de escucharle y oírle decir cosas increíbles".