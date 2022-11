Laura Escanes ha reaparecido tras conocerse su nueva relación con el cantante Álvaro de Luna. La influencer y el artista han disfrutado de una escapada a Tenerife junto a un grupo de amigos y, allí tal y como publica la revista 'Lecturas', compartieron apasionados besos durante una comida. A su llegada al aeropuerto de Madrid, el cantante era preguntado por la prensa y su cara era de una felicidad era imposible no verla. Aunque no ha querido confirmar ni desmentir nada, la sonrisa le delataba confesando a los micrófonos que "está muy feliz". No solo ha sido el compositor de 'Levantaremos al sol' el que se ha pronunciado un poco sobre esta situación, sino también Risto Mejide, que dejaba de seguir a la madre de su hija Roma en redes sociales. Una reacción comprensible al ver esta nueva noticia.

Esta noche del miércoles 2 de noviembre, Laura Escanes acudía a la premiere de la docuserie de Dulceida, y la joven no ha tenido ningún tipo de problema en contestar a algunas preguntas. Aunque tampoco ha querido dar detalles, ni confirmar o desmentir, la influencer ha dejado claro que está bastante tranquila: "Sé lo que he vivido y sé lo que vivo, estoy tranquila y poco a poco", comentaba.

Gtres

La premiere de "Dulceida al desnudo" ha sido la oportunidad perfecta para saber más sobre esta nueva relación que tiene a todo le mundo enganchado pero tendremos que esperar algo más para saber cuáles son los pasos de la pareja. Algunas influencer en este evento sí que se han mojado un poco más con el tema, como por ejemplo la protagonista de la noche que decía ante los medios: "Yo lo que quiero es que mi amiga sea feliz, que es lo importante".