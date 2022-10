Anabel Pantoja está cada vez más encantada con su relación con Yulen Pereira. Aunque la prima de Kiko Rivera, sigue sin compartir fotografías con el esgrimista al que ya califica de 'novio', sí que se deja ver junto a él a través de las stories de Instagram donde nos ha mostrado que han compartido un fin de semana juntos en el que él aprovechó el sábado para cumplirle un deseo, un paseo por el campo, y para compartir un momento en familia y es que Anabel se ha desenvuelto como una más junto a la familia de su chico.

La pareja se ha dejado ver por Madrid estos días junto a Arelys, madre del esgrimista, y su hermana. Tranquilos, tomando un helado, los cuatro han disfrutado de un momento en familia que, a juzgar por la cara del deportista, le ha hecho muy feliz. Y es que así han dejado claro que las tiranteces y los momentos de guerra entre suegra y nuera han quedado atrás, o al menos así lo han dejado ver.

Juntas, han dejado ver el buen rollo que tienen confirmando que ya han hecho las paces después de que la madre de Yulen la criticara por los platós durante su estancia en Supervivientes, algo de lo que Anabel se enteró, precisamente, en los platós. Una buena sintonía que a Yulen seguro que le hace mucho más tranquila su salida y es que, cabe recordar, que el esgrimista se está preparando para los Juegos Olímpicos lo que podría suponer su mudanza al extranjero.

Aunque parece que no todo es de color de rosa, y es que la pareja se dejó ver separados de la familia y abrazados. No en vano no es el mejor momento para Anabel, quien sigue preocupada también por la salud de su padre que era operado hace dos semanas aunque el terreno profesional le sonríe habiéndose estrenado en 'La isla de las tentaciones'.