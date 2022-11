Sonsoles Ónega ha roto todas las estadísticas, y es que aunque se esperaba una buena acogida de su programa -'Y ahora Sonsoles'- en su debut, lo cierto es que parece que la madrileña ha conseguido encandilar a la audiencia con su nuevo show en Antena 3 más allá del primer día. Así, Sonsoles ha pasado de ser la compañera de 'la reina de las mañanas' -Ana Rosa Quintana- a ser 'la reina de las tardes', y no hay quien la mueva de ahí desde su estupendo estreno. Ni siquiera contra pesos pesados como 'Café con aroma de mujer'. Así se sinceraba Sonsoles Ónega en una entrevista con Diez Minutos antes del estreno de 'Y ahora sonsoles'.

La telenovela de William Levy no ha conseguido en su debut en abierto este 2 de noviembre arrastrar a la audiencia de 'Sálvame', después de que Telecinco decidiera eliminar la última hora del programa para emitir la famosa telenovela que tantos éxitos cosechó en Netflix, y así poder 'luchar' contra el nuevo programa de Sonsoles. Antena 3 consiguió liderar su franja con un 11,8% de cuota de pantalla y 1.068.000 espectadores, sacando un punto de ventaja a la cadena de Mediaset. En cambio, la ficción protagonizada por William Levy y Laura Londoño solamente consiguió hacer en su doble capítulo de estreno un triste 9,5% (964.000 espectadores).

La frescura del programa de Sonsoles Ónega, con caras nuevas -como Tamara Gorro- y opiniones de lo más diversas sin entrar en la polémica ni el enfrentamiento (algo muy monetizado por 'Sálvame'), ha hecho que la audiencia se enganche a este programa de actualidad política, económica y social, y sirve de punto de entrada para 'arrastrar' a muchos televidentes al programa estrella de las tardes de Atresmedia: 'Pasapalabra'.

A pesar de todo, no es un mal movimiento de Telecinco: 'Sálvame Naranja' termina a la misma hora a la que empieza 'Y ahora Sonsoles', y conociendo la buena acogida del programa de la competencia, poniendo en la parrilla otro contenido de 19:00 a 21:00 han conseguido frenar la sangría de audiencia de 'Sálvame', protegiendo así a uno de sus grandes programas estrella, que no tiene grandes competidores en la franja en la que se emite (de 16:00 a 19:00). Sin duda, la guerra televisiva está servida...