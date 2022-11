Amaia Salamanca vuelve al cine y habla de su papel más importante: el de madre. La actriz posa para el número de noviembre de la revista ELLE en plena promoción de 'La piel del tambor', su última película, y habla de su vuelta al trabajo tras un parón profesional. "Curiosamente, desde 2020 no he dejado de trabajar, pero antes de la pandemia llevaba un año y medio de parón, y eso a veces, lo reconozco, no es tan fácil de gestionar. Sigo en un punto muy familiar, de estar todavía muy encima de los niños, de su educación, de su colegio... Y aunque tengo mucha ayuda, me falta tiempo para otras cosas, porque mi mente está puesta ahí. He dejado un poco de lado los momentos para mí", dice.

Amaia Salamanca es madre de tres hijos: dos niños y una niña, de ocho, siete y seis años, junto al empresario Rosauro Varo, y habla, sin tapujos, de la maternidad. "Desde que soy madre me dan papeles de mujeres maduras. Tengo la sensación de que actrices de mi generación que no tienen hijos optan a otros personajes. Yo llevo haciendo de madre desde los 32, pero eso es un clásico" y asegura no arrepentirse de haber decidido ser madre joven. "Nunca me he arrepentido de ser madre joven, siempre estuvo en mis planes, aunque eso pudiera lastrar mi carrera. Mis hijos tienen seis, siete y ocho años, y estoy encantada. Por otro lado, no me da envidia haber perdido ocasión de hacer carrera en Hollywood. Estoy a gusto así, no quiero más fama", aclara.

Cedida ELLE

Amaia Salamanca también habla de su relación con Rosauro Varo, el padre de sus tres hijos. "Yo creo que es muy importante tener a tu lado a una persona a la que admiras, y si profesionalmente está evolucionando y yendo a más, es un gusto poder ayudarla. ¿Qué hay cosas que mejoraría? Claro, pero eso siempre pasa en una relación, nada es tan perfecto, aunque Rosauro y yo hacemos un buen equipo", afirma.

La actriz, que nació en Coslada, Madrid, en 1986, reconoce que le gustaría trabajar en el extranjero. "Me encantaría grabar en el extranjero, porque todo lo que sea un reto, ya sea irme a otro país, un desafío físico o cualquier otra cosa, me fascina. Eso es, justo, lo que me gusta de esta profesión, hacer personajes que nunca son como yo" y reconoce que le gustaría poner en marcha sus propios proyectos. "Reese Witherspoon o Nicole Kidman han tenido que convertirse en productoras si querían trabajar. Pero allí se puede hacer. Aquí, con lo que te pagan de sueldo, primero tienes que vivir, y ya luego, si te sobra, pues te decides a emprender. Ya me gustaría a mí también poner en marcha mis propios proyectos, pero no es tan fácil", reconoce. Podrás descubrir la entrevista al completo de Amaia Salamanca en el número de noviembre de la revista ELLE.