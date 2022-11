Quedan apenas unos meses para que finalice 2022 y los deseos y metas para el próximo año ya se encuentran rondando nuestras cabezas. Y es que los balances de año comienzan ahora, echando la vista atrás y viendo todo lo que hemos conseguido en los últimos meses, unos de los más complicados sin duda, dada la situación que se está viviendo. Aunque para Nagore Robles la recta final del año se ha convertido en un momento muy dulce a nivel laboral: ha estrenado un videopodcast con Alba Carrillo y se ha convertido en una de las colaboradoras más activas y fijas de Pesadilla en el paraíso, tras haber abandonado, eso sí, el debate de La isla de las tentaciones, presentado por su ex, Sandra Barneda, tras ponerse al frente de 'En el nombre de Rocío'.

Ahora, la colaboradora ha querido compartir con sus seguidores, a través de una ronda de preguntas y respuestas en su Instagram, cuáles van a ser sus metas para el próximo año, y una de ellas nos ha dejado impactados.

Según ha narrado la ex Gran Hermana, sus metas son muy claras: "Crear un espacio de autoestima, motivación. Salud física y mental. Encontrar mi casa en el campo y sobre todo poder pagarla. Conseguir otro reto físico. Tener mi propio programa. Estudiar algo que aún no quiero desvelar por si finalmente no me comprometo con ello". Una lista que da una idea de sus prioridades: primero su salud, su paz mental, su vida personal, y seguidamente su futuro laboral y sus inquietudes para seguir creciendo mentalmente.

En este sentido nos ha llamado la atención su objetivo de tener un programa propio, un espacio que lidere tal y como su ex lo hace en La isla de las tentaciones. Y es que parece que quiere saltar de colaboradora a presentadora, algo que está demostrando que puede hacer llevando el videopodcast de Mediaset al que han acudido todo tipo de colaboradoras como Marta Peñate o, la más reciente, Lydia Lozano. ¿Podrá cumplir su sueño en 2023?