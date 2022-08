Nagore Robles ha sido uno de los rostros más reconocidos de la televisión en los últimos años. Después de saltar a la pequeña pantalla tras su participación en 'Gran Hermano', siendo expulsada con el mayor porcentaje de votos contra de la historia del programa, Robles se ha ganado siempre un hueco en televisión, donde conoció a su ex, Sandra Barneda. Y en Mediaset ha sido donde más retos ha aceptado ampliando su carrera profesional cada vez más. Ahora, la de Basauri ha confesado que ha aceptado un nuevo desafío pero que no tiene nada que ver con la televisión.

Muy aficionada al deporte, ha demostrado en varias ocasiones que está en muy buena forma, algo que va a aprovechar para enfrentar este nuevo reto, en el cual llevaba varios meses trabajando sin dar ningún detalle, ni siquiera pistas, pero que estaba ansiosa por compartir en algún momento.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Se trata de un proyecto deportivo en el que ha despejado dudas dejando claro que no es un tema laboral: se está preparando para correr una maratón en Berlín, es decir, 42 kilómetros a través de la capital de Alemania que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre. "Ahora mismo os confieso que estoy nerviosa escribiendo esto. Quiero compartir algo muy importante con vosotros. Veréis, tengo muchos sueños por cumplir, y este del que os voy a hablar es uno de ellos. No soy buena guardando secretos y menos aún con vosotros. Llevo mucho tiempo queriendo anunciaros este reto profesional, físico y, sobre todo, personal, al que me voy a enfrentar: correr una maratón, mis primeros 42 kilómetros, y además en Berlín", aseguraba la presentadora en sus redes sociales. Y es que es una de las famosas que se ha puesto en manos de un entrenador personal.

Es la primera vez que Nagore se enfrenta a esta prueba deportiva intensificando las rutinas de gimnasio superando así también su lesión de rodilla: “Sabéis que el año pasado me lesioné la rodilla y, gracias a un equipo de buenos profesionales, mi constancia y mi lucha, hemos logrado que esa dolencia no impida que hoy os pueda contar este reto al que me enfrento. Sé que será muy difícil y que el miedo a lesionarme o a no cumplir con las expectativas pueden llegar a jugarme una mala pasada”.