Alba Carrillo ha sufrido una aparatosa caída antes de entrar como colaboradora en el programa 'Fiesta'. La periodista, que actualmente está en un momento muy feliz lleno de proyectos profesionales, ha sido víctima de un cable que le ha hecho tropezar y caer en la sala de maquillaje, justo después de que sus compañeras terminaran de prepararla para entrar en plató. La caída ha sido tal que la periodista ha sido atendida rápidamente por los servicios médicos de Mediaset aunque era mucho más grave de lo que en un primer momento se esperaba y finalmente era trasladada al hospital más cercano para que la hicieran pruebas y ver qué magnitud tenía finalmente la lesión que le había provocado la caída.

Tal y como ha explicado Makoke, Alba se encontraba peinándose y maquillándose en las instalaciones de Mediaset cuando al levantarse de su asiento su pierna se liaba con el cable de un secador provocando una dolorosísima caída que ha terminado con la rotura de la cabeza del radio de uno de sus brazos. "Al caer se hizo daño en la rodilla y en la muñeca, pero al poco después notó un dolor fortísimo en el brazo, en la zona del codo", explicaba Beatriz Cortázar.

En el hospital le han confirmado que finalmente había fractura por lo que se ha quedado ingresada a la espera de hacer más pruebas y poder conocer si tendrá o no que ser operada. "Aquí estamos preocupados por ella porque su cara era de dolor, incluso se ha mareado, se encontraba muy, muy mal", ha confesado Emma García. Mientras, Jorge Pérez ha asegurado que Alba estaba muy consternada por el momento en el que le había ocurrido porque tenía muchos compromisos profesionales.