Alba Carrillo quiere volver a ser madre, así lo ha asegurado en el plató de 'Fiesta', el nuevo programa de Emma García de los fines de semana que cuenta con reporteras como Marta Riesco, actual novia de Antonio David Flores. Todo comenzaba cuando arrancaba el programa con Ana María Aldón en una sala junto a la presentadora y un bebé reborn. La colaboradora expresó hace un par de semanas, tras las polémicas palabras de José Ortega Cano y su "semen de fuerza", su deseo de volver a ser a madre, pero esta vez sin el torero, y el programa acompañó a la diseñadora a una clínica de fertilidad: "He ido a informarme sobre qué hay que hacer, y plantear todas las dudas, que había un montón", señalaba Ana María Aldón.

Después de hablar sobre la maternidad en la sala, la ex mujer de José Ortega Cano y Emma García aparecían en el plató de 'Fiesta' para charlar con los colaboradores, y en ese momento, Alba Carrillo ha desvelado -al igual que Ana María Aldón- su interés por volver a ser madre en solitario: “Yo ya he congelado los óvulos, ya solo me falta el último paso”, declaraba la ex mujer de Feliciano López.

En este sentido, la diseñadora ha bromeado diciéndole a la modelo que "le dejase uno". “La verdad es que tengo pensado ser madre por segunda vez pronto ya, el año que viene. En julio hice los 36 años y, la verdad, me gustaría pronto”, explicaba Alba Carrillo.

Estas palabras han hecho que el colaborador y ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa, Iván González, también realizase una confesión... ¡Quiere ser padre joven!: “Eso sí, yo no voy a congelar mi esperma, yo lo quiero utilizar bien”, señalaba en el plató el novio de la influencer Teresa Bass.