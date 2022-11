José Ortega Cano y Ana María Aldón han llegado a un acuerdo de lo más cordial tras anunciar su divorcio, tal y como podrás leer en las páginas de DIEZ MINUTOS EN EXCLUSIVA. En el interior de nuestra revista podrás encontrar todos los detalles de cómo fue la reunión en la que el torero y la diseñadora decidieron cómo iban a gestionar su separación de manera legal. Sin embargo, parece que la hija de Ana María no parece dispuesta a darle tregua al diestro y este mismo miércoles 9 de noviembre acudía al plató de 'Sálvame' para dar caña al que dentro de nada será ya el exmarido de su madre.

La joven afirmaba que José Ortega Cano no se había casado enamorado de su madre entre otras 'perlitas', pero el momento más álgido de la tarde llegaba cuando se producía en el encuentro de Rocío Carrasco y Gema Aldón en el plató de 'Sálvame'. La hija de la diseñadora se mostraba encantada en coincidir con la hija de Rocío Jurado en el plató. Diciéndose sentir muy identificada con ella y con todo su relato.

Gema volvía a hacer hincapié en lo feliz que se siente por la decisión que ha tomado su madre de separarse del torero. Poco después Adela González las presentaba públicamente y aprovechaba la presencia de Rocío para preguntarle a Gema si se creía los manuscritos que había presentado Rocío en su documental.

La joven no ha dudado en mostrar todo su apoyo a la hija de Pedro Carrasco y ha asegurado que sí cree todo lo que cuenta Rocío Carrasco. "Yo me la creo a ella completamente porque yo he vivido allí y se todo lo que pasa, lo que ha pasado y sé los problemas que pueden tener las personas así", sentenciaba Gema.

Ante estas palabras, Rocío ha querido intervenir y le ha dejado claro que no quería ponerla en un compromiso. "También te digo, tampoco la pongamos en un compromiso porque realmente ella ha coincidido con una persona totalmente diferente a la que era. Ella ha conocido gracias a Dios, a una persona muy diferente", ha dicho la madre de Rocío Flores.

En ese momento, Gema Aldón ha dejado claro que ella hacía referencia a otras personas de su familia con ese tipo de problemas pero que no lo ha vivido en casa de su madre. "Totalmente. Precisamente, menos mal que me ha tocado conocer a otro José Ortega Cano. Yo quiero decir que lo que cuenta Rocío me cuadra perfectamente porque yo, en mi familia, ha habido personas con problemas y sé el comportamiento que pueden tener estos problemas. Pero en casa de mi madre no he vivido eso".