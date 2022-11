Antonio Resines desvela cómo es la relación con Ricardo, su único hijo, en 'Joaquín, el novato'. El actor ha sido el último invitado en el programa de Antena 3 que conduce el futbolista del Betis y allí ha repasado su trayectoria profesional y personal además de dar las claves a Joaquín para convertirse en actor. Antonio Resines habló de su hijo y de su mujer, Ana Pérez Lorente, que fueron sus mejores apoyos durante su lucha contra el coronavirus que le llevó a permanecer 48 días en el hospital luchando por su vida. "Me casé en el año 2020. Nos conocemos desde hace treinta años, pero desde hace diez hemos estado viviendo juntos y ya soy un hombre casado. Ella trabaja en esto, en el mundo de la producción" dijo el intérprete. "Yo he salido mucho pero si quieres a la persona estar casado es un estado muy bueno...No echo de menos nada, he sentado la cabeza", aclaró.

Antonio Resines, que hace unos días anunciaba que había superado el Covid por segunda vez, también habló de Ricardo, su único hijo, revelando que también se dedica al mundo del cine. "Se dedica a esto y es segundo de dirección. Yo he currado varias veces con él y eso está muy bien, currar con tu hijo" y contó una anécdota de la primera vez que compartieron plató. "Él detrás de la cámara, la primera vez que trabajamos juntos siempre hay alguien de dirección suelen ser los auxiliares o los meritorios al lado tuyo para darte la entrada por si tú no lo oyes y te bajan la mano o te dice 'ahora, Joaquín' y sales y te graban y tal. Pues la primera vez y se oyó en todo el plató dijo 'acción papá' (Risas) 'que te he dicho que me llames Antonio no me llames papá" contaba el actor. "A partir de ahí, le va bien y trabaja habitualmente", añadió.

Antena 3

Joaquín Sánchez quiso saber si el joven utilizaba el apellido Resines. "No, yo me llamo Fernández de primero y él se llama Fernández de Mateo. Yo soy Fernández Resines" aclaraba Antonio Resines y dejaba claro que Ricardo se ha labrado su carrera por méritos propios y que nunca dice que es su hijo. "Él nunca lo dice luego sí porque ahora ya todo el mundo lo sabe pero nunca trabajó porque fuera hijo mío. Él empezó de currito, poniendo cafés, desde abajo y luego ha aprendido el oficio. Mi hijo es bueno y es buena gente, sobre todo, es buena gente" decía y el futbolista le preguntaba sobre cómo era su relación, si siempre habían estado muy unidos. "Si porque se quedó a vivir conmigo cuando me separé, estuvo viviendo conmigo y hemos vivido siempre juntos hasta que se fue de casa no sé con cuántos años, 19 o 20 imagino", comentó.