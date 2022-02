No han sido pocas las personas que le han deseado a Antonio Resines que se pusiera bueno de salud en el mes y medio que llevaba ingresado tras infectarse con el coronavirus, y este 10 de febrero parece que las plegarias han hecho efecto, porque el actor ha podido irse a su casa. Casi 50 días desde su ingreso (48 para ser exactos), muchos han sido los famosos, amigos y compañeros de profesión -como Pepón Nieto, Santiago Segura o Toni Acosta- que se han preocupado por él, pero ahora el protagonista de 'Los Serrano' ha recibido el alta, según el parte médico hecho público por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón.



Aún así, la recuperación de Resines, de 67 años, continuará en su domicilio y, tal y como marca el protocolo, se le ha incluido en un programa de seguimiento llamado Atención Post-UCI COVID, específico para los pacientes que han pasado una larga temporada ingresados luchando contra la enfermedad.

Agencias

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Como muchos españoles, Antonio cayó enfermo durante las pasadas Navidades, lo que provocó la ya conocida como 'sexta ola', y ha tenido que pasar ingresado y aislado de su familia Nochevieja, Reyes, todo enero y casi la mitad de febrero en unas fechas tan señaladas. Fue, sin embargo, ya a mediados del pasado mes cuando supimos que "estaba remontando" gracias a Jesús Calleja, y ya a finales de enero fue cuando se valoró que su vida estaba fuera de peligro y pudo salir de la Unidad de Cuidados Intensivos para pasar a planta, que ahora, definitivamente, abandona tras superar la enfermedad.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io