La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' ha vuelto a su espacio por todo lo alto, y esta vez, ni más, ni menos, lo ha hecho en la gran ciudad de Nueva York. Ana Rosa Quintana anunciaba en 2021 que le habían diagnosticado cáncer mama, una enfermedad que ya había superado en 2011, y debido a esto tenía que abandonar la televisión.

Después de once meses luchando contra el cáncer, este 10 de octubre de 2022 la periodista volvía a su programa arropada por todos sus compañeros de profesión: desde Alessandro Lequio, quien se emocionó al escuchar el regreso de "su jefa", hasta la colaboradora de 'El hormiguero' Nuria Roca, que compartía en Instagram una foto deseándole suerte a Ana Rosa.

Pero estos no han sido los únicos mensajes de apoyo que ha recibido la presentadora. Tenemos que recordar el maravilloso vídeo emitido por Telecinco, en donde múltiples rostros conocidos le daban la bienvenida por volver al programa, y del que Ana Rosa se mostraba muy agradecida. Además, hay que destacar la llamada que le realizó la reina Letizia al enterarse de que padecía cáncer o el rosario bendito que le regaló el papá, entre los diferentes gestos de cariño.

Ahora ya ha pasado una semana desde su vuelta a la televisión y Ana Rosa Quintana continúa recibiendo muestras de cariño y de apoyo por todas partes. En este sentido, la presentadora se ha llevado un grato detalle en su programa al ver que su regreso ha sido proyectado... ¡En las grandes pantallas de Times Square (Nueva York)!

El magazine le mostraba, a través de un corresponsal, cómo el luminoso de la plaza neoyorquina le daba la bienvenida a la periodista, un precioso momento que ha dejado muy sorprendida a Ana Rosa. De hecho, era tal la emoción que ha tenido un lapsus muy divertido: "Con la de amigos que tengo yo en Londres y no me han avisado", se confundía. La presentadora no acababa de creerse el homenaje y no ha dudado en expresar su emociones: "Si ya tenía el corazón roto, ahora más", comentaba.

Al final de su programa, Ana Rosa Quintana continuaba impactada por el homenaje en Times Square y ha pedido disculpas a Alex por las palabras que había lanzado al momento: "Esto es un montaje", decía al enterarse de la noticia.

