La primera actuación de la primera edición de 'Mediafest Night Fever' no dejó a nadie indiferente. El festival ha abierto con una actuación totalmente inesperada que ha dejado a todos sin palabras, menos a su protagonista que se ha despechado a gusto con expareja. Ana María Aldón y la artista Melody interpretaban la canción 'Sobe son' de Miami Sound Beach, donde la modista demostraba su talento oculto arriba del escenario con un look de impacto. La colaboradora de 'Fiesta' se enfundaba en un body de lentejuelas y pinchos que nos recordaba a los looks más icónicos de Lady Gaga que complementaba con unas botas XL y un maquillaje de infarto.

Nada más terminar su interpretación, Jorge Javier le comentaba lo mucho que se tenía que aburrir en su casa después de ver su impecable actuación. A lo que ella contestaba defendiendo su antigua relación. "No tanto, no tanto", le decía muy segura de sí misma. Y es que desde que comenzase una grave crisis que ha terminado dinamitando su matrimonio, mucho se ha hablado de su relación con el torero.

Aunque Ana María y José Ortega Cano han terminado su matrimonio firmando un acuerdo de divorcio amistoso del que puedes encontrar todos los detalles punto por punto esta semana en EXCLUSIVA en la revista DIEZ MINUTOS, no todo ha sido un camino de rosas.

En los múltiples intentos por salvar su familia, José Ortega Cano concedía una entrevista a Ana Rosa Quintana donde hacía unas desafortunadas declaraciones que lo situaban en el foco de la polémica y que han servido para que Jorge Javier utilice la ya mítica frase de "semen de fuerza" para presentar a su todavía esposa: "Ha practicado deportes de riesgo como casarse con José Ortega Cano. Ortega dice que su semen es de fuerza, pero ella viene a demostrar que la fuerza la tiene ella".

Ana María hacía oídos sordos a estas palabras y lanzaba un sonoro zasca a José Ortega Cano dejando claro que ahora nadie va a apagar su luz. "Mi familia se va a enterar ahora de mi actuación. No sé si me verá José. Si está despierto me verá, que se sorprenda para bien. No solo se diseñar y cocinar, lo voy a demostrar. Todos me conocéis como la mujer de Ortega Cano, pero he venido aquí a brillar por mí misma", decía muy segura de sí misma.

Unas palabras que se materializaban con su implecable actuación. La colaboradora de televisión dejaba a todos sin palabras con sus movimientos de cadera. "No es consciente de todo lo que ha hecho" o "Es muy valiente por actuar junto a Melody".

Finalmente, el público le ha dado la razón y Ana María se ha proclamado ganadora de la primera edición del festival. La diseñadora ha ganado 3.000 euros que ha podido donar a la ONG Red Deporte que "ayuda a niñas de Nepal que son llevadas hasta la India para prostituirse": "Me voy a involucrar de lleno", ha sido su mensaje.