Carla Vigo no ha atravesado su mejor momento. La sobrina de la reina Letizia ha pasado por un mal trago después de que su relación con su novio, Álvaro Uceda, llegara a su fin tras un año y medio y compartir su vida con él durante este tiempo en casa de los padres de él. Además no fue lo único que sucedió, y es que esta ruptura coincidió en el tiempo con su despido del show de Rafael Amargo, Yerma, donde ejercía de bailarina y adonde no ha podido regresar. A pesar de lo duro de la situación, Carla consiguió reinventarse y empezó a trabajar como repartidora de propaganda aunque ahora ya puede decir con la cabeza alta que cuenta con un nuevo proyecto en el que trabajará como actriz, un cortometraje en el que trabajará con el amigo de Kiko Hernández, Fran Antón, con quien se encuentra trabajando en el teatro actualmente.

Gtres

Se trata del corto 'Cambio de giro', protagonizado por Carla Vigo y rodado junto a Josele Román, la veterana actriz que escribió el guion que Fran Antón, a quien hemos podido ver en Amar es para siempre, se ha encargado de dirigir. El corto vivirá su premiere en pleno corazón de Madrid este 17 de noviembre, un evento en el que la joven será la gran protagonista y en el que podremos verla junto a todo el equipo del cortometraje.

Según ha trascendido, el corto narra la historia de María, una joven bailarina que quiere abrirse camino, aunque su entorno no se lo ha puesto nada fácil pues está siendo acosada por grupos pandilleros que le impiden desarrollar su camino. Una situación que parece que podría encajar con la joven, pues la propia Josele confesó que cuando conoció a la sobrina de Letizia vio las ganas que tenía de poder encontrar su hueco por lo que no dudó en ofrecerle el papel.