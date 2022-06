La sobrina de la reina Letizia debutó en el teatro de la mano del coreógrafo y su montaje 'Yerma' pero ahora el bailaor no sabe si la joven estará en su nuevo espectáculo. El pasado 28 de junio, el artista acudió a la inauguración de la exposición " Leyendas " de Jean-Marie Périer en Madrid y allí habló de su proyecto y de Carla Vigo a quien hace unos días vimos posar en bañador . "En agosto voy a hacer 'The Beautiful Dream of life' que es una producción del pintor Domingo Zapata que escribió un libro que fue bestseller en Estados Unidos y ahora van a hacer la película en Hollywood y a mí me han dado las derechos para hacer el musical y él está conmigo haciéndolo. Es un proyectazo y estrenamos el 4 de agosto hasta el 4 de septiembre en el teatro Marquina" y añade "La temática es muy fuerte y estoy todo el rato dándolo todo. Empezamos a ensayar el 4 de julio y son 16 mujeres y yo", confirma.¡Dale al play para conocer su respuesta!

Gtres

Rafael reconoció que se sintió muy identificado con esta "oda a la superación y el crecimiento" y aprovechó su presencia para comentar cómo está su situación judicial. El coreógrafo se encuentra a la espera de juicio tras ser acusado de un presunto delito contra la salud pública, tráfico de drogas y de ser responsable de una organización de vender droga en una zona de España. "Hay tantísimas cosas de las que no se hablan... A mí me ponen este SanBenito aunque tengo la conciencia tranquila. Sé que no no va a ser fácil con 30 policías, 10 testigos y dos de ellos son falsos porque le conozco" aunque está confiado porque "al final sale la verdad. Estoy más tranquilo que un ocho".

